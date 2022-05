La Star Academy est de retour ! C’était une rumeur depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Plus de dix ans après avoir disparu des programmes de TF1, l’émission animée par Nikos Aliagas reviendra à la rentrée.

Depuis mardi, la chaîne diffuse même des appels à candidature. Avis à nos auditeurs qui veulent se lancer dans l’aventure. Il suffit juste d’avoir plus de 18 ans et un peu de talent pour espérer intégrer le télé-crochet. Qui sait ? Peut-être qu’au fond de vous, il y une star qui s’ignore…

Alors, j’ai revu d’anciens épisodes de la Star Ac’ pour préparer cette chronique. C’est très sympathique comme émission mais c’est assez désuet. Et je pense que c’est dû à la promesse de base : c’était une académie qui devait former des stars. Sauf qu’aujourd’hui, il n’y a plus vraiment de star.

Je m’explique : à l’époque, tout le monde connaissait les chanteurs du moment. Même si on détestait la variété française, on était tous capable de chanter par cœur un morceau de Patrick Bruel parce qu’il passait en boucle à la radio et dans les émissions de divertissement.

Impossible d’y échapper !

Aujourd’hui, quand on veut écouter de la musique, on a plutôt tendance à lancer YouTube et Spotify plutôt que d’allumer la radio

Sauf que ces plateformes ont pour principe de nous proposer des choses que l’on serait susceptible d’aimer grâce à leurs algorithmes qui savent presque tout de nous.

Chacun est enfermé dans sa propre playlist et rares sont les chanteurs qui sont connus de tous. Nous n’avons plus de star telle qu’on l’entendait en 2001. Des chanteurs connus de tous. Du coup, on est en droit de se demander à quoi sert le retour de la Star Academy ? À part peut-être à faire plaisir aux nostalgiques, je ne vois pas bien.

Vous me direz, l’important dans la Star Academy, c’était le show. L’émission était notamment saluée pour sa capacité à accueillir des stars internationales. Beyonce, Ray Charles, Kylie Minogue, Sting, Madonna et j’en passe… Des plateaux toujours exceptionnels avec des chanteurs que l'on connaissait tous !

Mais aujourd’hui… Qui sont les grandes stars mondiales qui pourraient être invitées ? J’ai regardé le Top 50 et très franchement, je ne les connais pas. Je suis incapable de fredonner un seul des titres de Bad Bunny, d’Ariana Grande ou d’Anitta.

Les stars n’existent plus, je vous dis ! Mais à la rentrée, il y a de fortes chances que je sois tout de même devant ma télé pour fêter le retour de la Star Academy, cette école un peu particulière qui, vous l’aurez compris, n’offre plus aucun débouché.

\=> La Star Academy sur TF1