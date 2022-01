Une policière est envoyée dans un sous-marin nucléaire de l'armée britannique pour enquêter sur la mort suspecte d'un membre de l'équipage. Cette série, à voir sur le site d'Arte, est d'une efficacité redoutable. Six épisodes d'une heure à visionner en apnée.

Surrane Jones (vue dans "Docteur Foster" et "Unforgiven") incarne ici une policière envoyée dans un sous-marin nucléaire pour une enquête sous tension. © World Production

On se plaint suffisamment - et à raison - que les bonnes séries soient diffusées sur des plateformes payantes, alors ne boudons pas notre plaisir : celle-ci est gratuite, intégralement disponible sur le site d’Arte. "Vigil" est un thriller de très bonne facture, haletant en diable.

C’est l’histoire d’un confinement. Oui, je sais, pardon. Mais il faut conjurer nos peurs ! Je vous emmène dans un sous-marin nucléaire de l’armée britannique. Un membre de l’équipage a été découvert mort dans des circonstances suspectes. Une policière écossaise est mobilisée pour mener l’enquête. Mais il est hors de question que le sous-marin interrompe sa mission. Elle devra donc enquêter au fond de l'eau, sans jamais pouvoir communiquer avec l’extérieur : cela risquerait de trahir la position du sous-marin.

Amy Sylva est une flic brillante et peu impressionnable, une excellente enquêtrice. Mais comment réagira-t-elle, enfermée à bord d’un sous-marin militaire, au sein d’un équipage pas franchement accueillant ? C’est peu de dire que la Royal Navy ne facilite pas son enquête. A cela s’ajoute des avaries mécaniques et des pannes sur le Vigil, le sous-marin nucléaire...

Par les producteurs de "Bodyguard"

Les Britanniques ont décidément un talent fou pour ficeler des récits sous pression. La tension monte d’épisode en épisode. Cette série a connu un gros succès d’audience sur la BBC. C’est une création de Tom Edge, l’un des scénaristes de « The Crown ». Et les producteurs de « Vigil » sont ceux de « Bodyguard », autre série formidable, dont je vous ai déjà parlé.

A priori, Amy n'est pas claustrophobe. A priori… Mais disons qu’elle doit lutter contre des démons intérieurs. Elle est en proie à de très douloureux souvenirs, que l’on comprend peu à peu grâce à des flash-back. La métaphore sous-marine est habilement filée : il est question de ce que chacun enfouit et de ce qui remonte à la surface. Comme Jonas avalé par la baleine, Amy va être profondément changée par ce voyage en profondeur.

Enquête captivante et enjeux géopolitiques

On suit, en parallèle, l’enquête à terre, menée par sa coéquipière, avec qui elle a une relation amoureuse compliquée. Si cette série est aussi réussie, c’est en grande partie grâce au talent des deux comédiennes principales. Suranne Jones dans le rôle de la policière confinée dans le sous-marin, que vous connaissez si vous avez vu la série « Docteur Foster ». Et Rose Leslie, dans celui de la policière à terre : elle a été remarquée dans « Dowtown Abbey » et dans « Game of Thrones ».

Récapitulons les ingrédients. Une enquête policière captivante, sur fond de tension entre l’armée et la police. Des rebondissements en cascade. Une bonne dose d’intrigue géopolitique, puisqu’il est question de dissuasion nucléaire (où s’arrête la paix et où commence la guerre ?). Des enjeux amoureux. De sublimes paysages écossais. « Vigil » est une série d’une efficacité redoutable. Il y a six épisodes d’une heure : vous risquez de les passer en apnée.

« Vigil » : une série à voir en ligne sur le site d’Arte (diffusion à la télévision à partir du 13 janvier).