Des salariés sous pression, des journées de travail en sous-effectif, et des contrats de travail à temps partiel en dehors du minimum légal : l'enquête de l'émission d'Elise Lucet sur France 2 révèle des coulisses peu reluisantes : ça se passe comme ça, chez McDonald's.

Elise Lucet vous emmène dans les arrière-cuisines de McDonald’s. « Cash Investigation », sur France 2, s’intéresse à l’enseigne qui vend près de deux millions de repas par jour en France, dans 1400 restaurants. Cette enquête signée Zoé de Bussière est très riche, elle aborde de nombreuses facettes de MacDonald’s, à commencer par les outils marketing considérables développés pour séduire les enfants.

Management agressif

Mais la partie la plus saisissante concerne les conditions de travail des employés. Le succès maxi best of de McDo en France repose, à en croire ce reportage, sur des salariés sous pression. Les journées de travail en sous-effectif sont la norme, avec ce que cela implique de stress et de fatigue. Une ancienne directrice adjointe d’un restaurant, qui témoigne de façon anonyme, affirme avoir longtemps participé à ce système.

J’ai eu un management agressif. C'est ce qu'on m'a appris à faire : mettre la pression. Un équipier à qui tu ne mets pas la pression, un équipier qui n'a pas peur de toi, il ne te respecte pas. C'est ça, les valeurs qu'on m'a transmises pendant des années. Il y avait des pleurs, des cris, des embrouilles. Tu te mets une telle pression à toi-même que tu es crispée pendant tout le rush.

« Tes temps ne sont pas bons », disait-elle à ses collaborateurs. Car on chronomètre, en cuisine. 90 secondes : c’est le temps imparti pour préparer une commande.

Afin de filmer discrètement les conditions de travail chez McDonald’s, l’équipe de Cash Investigation a fait embaucher une journaliste dans un restaurant. Elle s’est aperçue du vacarme qui règne en cuisine : à chaque bip strident qui retentit, il y a un geste à accomplir au plus vite : retourner les steaks, secouer les frites, etc. Ces bips sont aussi source de pénibilité.

Temps partiel illégal

Cette journaliste, Rebecca, a été embauchée à temps partiel, mais ce n’est pas faute d’avoir réclamé plus. On lui propose un contrat de 15h par semaine. Problème : le code du travail le stipule clairement : la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Sous la dictée de sa supérieure, Rebecca va donc écrire un courrier de dérogation prétendument volontaire. Pour ce temps partiel, elle sera payée 500 euros par mois. Elle n’a plus qu’à cumuler avec un autre emploi, me direz-vous ? Sauf que c’est écrit noir sur blanc sur son contrat de travail : elle doit être à la disposition de McDo 60 heures par semaines. Et les plannings changent toutes les semaines. Autrement dit, impossible de trouver un autre job. C’est flexible, explique la cheffe. C’est surtout illégal : la convention collective de la restauration rapide interdit à l’employeur de demander comme disponibilité plus de trois fois le temps travaillé.

Un empire immobilier

Autre volet de cette enquête : les relations entre l'enseigne et les franchisés, notamment aux Etats-Unis. Le contrat entre le patron d’un restaurant, le franchisé, et la maison mère, McDonald, repose sur un système complexe de redevances. Le loyer n’est pas fixe, mais dépend du chiffre d’affaire. Et ce sans aucune exclusivité territoriale : McDo peut tout à fait décider d’installer un autre restaurant dans la même rue sans que le franchisé ne puisse s’y opposer, ce qui peut le mettre dans une situation catastrophique. McDonald’s, finalement, est un empire immobilier encore plus qu’un vendeur de burgers.

Une interview de Ronald en personne

La direction de McDonald's France a refusé les demandes d'interview d'Elise Lucet. Pas d’entretien devant la caméra. Mais l’entreprise a adressé une réponse par écrit aux questions posées. La rédaction de Cash Investigation, fidèle à ses habitudes de mises en scène ludique, fait lire des extraits de cette réponse par… Ronald McDonald. Ils ont déguisé un journaliste en clown et lui font lire des extraits du courrier. Des réponses qui se contentent de nier en bloc toutes les accusations. Les clowns m’ont toujours fait un peu peur, mais celui-là fait franchement froid dans le dos.

« Cash investigation : ça se passe comme ça chez McDonald ? » Jeudi 7 avril sur France 2 à 21h10 (l’émission est déjà en ligne sur le site de France Télévision).