"A show about nothing". Les personnages de la série Seinfeld, dans une délicieuse mise en abyme, ont l'ambition de créer une série sur rien. Cette sitcom des années 1990, désormais intégralement disponible sur Netflix, est un superbe éloge du nihilisme.

Le quatuor de la série "Seinfeld" : Michael Richards (Kramer), Julia Louis-Dreyfus (Elaine), Jerry Seinfeld dans son propre rôle et George (Jason Alexander) © Getty / David Turnley/Corbis/VCG

Faisons un saut dans les années 1990. Pas seulement pour le plaisir des tenues vestimentaires de l’époque, des coupes de cheveux et de la vie sans smartphone. La série « Seinfeld » a débarqué sur Netflix, en intégralité. Si vous ne l’avez jamais vue, je vous conseille de vous précipiter. Même si vous l’avez déjà vue, d’ailleurs, foncez : il y a forcément un épisode, sur les 180 que comptent les neuf saisons de cette sitcom, qui vous a échappé.

Une VF catastrophique

« Seinfeld » est encore trop peu connue en France. Sans doute parce qu’elle a été desservie, à l’époque de sa diffusion sur Canal Plus, par un doublage en français particulièrement raté. Mais c’est un chef d’œuvre. Comment vous résumer « Seinfeld » ? Pas simple. C’est une série sur rien. « Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout, chantait Gainsbourg. Rien c’est déjà rien, c’est déjà beaucoup ».

Délicieuse banalité

Mais encore ? C’est la vie quotidienne de quatre amis qui vivent à New-York : Jerry, Georges, Kramer et Elaine. Jerry est humoriste de stand up, chaque épisode démarre et se termine par un extrait de son spectacle. Et entre les deux, rien. Ou plutôt la vie, dans sa délicieuse banalité. Avec, parfois, une esquisse de projet professionnel. Jerry et Georges voudraient écrire une série. La mise en abyme est parfaite. Ils ont une idée :

A show about nothing !

Ce qui impressionne, dans Seinfeld, ce sont les dialogues. Les bavardages, les petites piques, les trouvailles de langage, la répartie des personnages. L’humour absurde, aussi. Et c’est en cela que la VF est ratée : tout tombe à plat, ou presque.

Julia Louis-Dreyfus est géniale dans le rôle d’Elaine (on a ensuite retrouvé cette actrice dans la série Veep). A vrai dire, je crois que je pourrais vous conseiller de regarder Seinfeld seulement pour le rire d’Elaine.

Grâce à Seinfeld, on peut passer un épisode entier sur des sujets aussi essentiels que le nœud de cravate, un message de répondeur, ou le sens de l’humour de Superman. Mais on ne s’ennuie jamais. On rit de bon cœur et on découvre au passage que cet humour n’est pas tellement daté, il vieillit très bien !

Seinfeld, c'est nous.

Voilà une série qui a fait le choix de la futilité. Je vous recommande, à ce sujet, un article sur le site de la revue « le nouveau cénacle ». « La futilité devient le principe primordial de cette comédie humaine des temps modernes », écrit Rémi Loriov. Si Seinfeld est un diamant du petit écran, selon lui, c’est parce qu’il n’y a pas de morale. « Jerry fait du Balzac. Dans ces saynètes du quotidien, la préoccupation essentielle est de dire le néant, pour exprimer le réel. »

Et d’ajouter : « Les personnages possèdent tous les défauts du monde. Ils sont puérils, égoïstes et méprisants envers tout ce qui n’est pas comme eux. Mais on les aime parce qu’on est fasciné par la puissance de ce rien. L’excès de normalité est un nihilisme moderne. Seinfeld, c’est nous. »