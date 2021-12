Qui fera le plus beau et le plus spectaculaire paquet cadeau? A voir sur Gulli, cette émission américaine pourrait être un "plaisir coupable" si cette expression avait un sens. Aucune culpabilité à avoir, savourez !

Existe-t-il un seul domaine de la vie quotidienne qui n’ait pas encore été transformé en compétition télévisée ? On connait les concours de cuisine et de pâtisserie, les affrontements pour savoir qui organise meilleur dîner, mais aussi les reines du shopping et les compètes entre agents immobiliers. Il nous manquait les paquets cadeaux ! Les États-Unis d’Amérique l’ont fait, mesdames et messieurs. "Wrap Battle" est diffusé à partir du jeudi 9 décembre sur Gulli. Le titre est trompeur : rien à voir avec les galettes de maïs garnies de viande et de fromage. « To wrap » signifie emballer. « Wrap battle » est une compétition d’emballage et ça vaut son pesant de lutins de Noël.

Réparer le destin tragique du papier cadeau

Je sais ce que vous pensez : quel intérêt ?! Eh bien c’est très drôle, d’abord. Mais cette émission offre aussi l’occasion de s’arrêter sur le destin tragique du papier cadeau. Eh oui, l’emballage est indispensable, pour mettre en scène le rituel du cadeau, pour dissimuler l’objet offert tout en le valorisant, pourtant il est déchiré rageusement en quelques secondes. Ce n’est pas lui qui compte. « Wrap battle » vient combattre cette injustice ! Peu importe le contenu du cadeau : la vedette, c’est l’emballage.

Cette émission est flamboyante et exubérante. Vous n’y verrez pas un milligramme de peur du ridicule, et c’est bigrement rafraichissant. L’un des animateurs, Carson Kressley, est célèbre pour avoir été dans le jury de RuPaul’s Drag Race, une compétition de drag queen très populaire aux États-Unis (d’ailleurs une version française de RuPaul Drag Race est bientôt prévue sur Netflix, je ne manquerai pas de vous en parler).

Vous trouverez dans "Wrap Battle" quelques trucs et astuces pour vos paquets, même si ce n’est franchement pas l’idée : on n’est pas dans un tuto ! Les candidats sont évalués sur leur technique et leur créativité. Le cadeau doit être joli de tous les côtés, et pas seulement devant, comme les miens. Il faut varier les textures, les pliages et les rabats. La compétition, comme toujours dans ce type d’émissions, est une mécanique efficace, avec ce qu’il faut de petites remarques acerbes entre les candidats.

Carton rouge (à paillettes) sur l'épreuve du gros cadeau

Mais j’ai une énorme réserve sur cette émission. Je suis même scandalisée par l’épreuve des gros cadeaux. Les candidats doivent emballer un vélo, un barbecue, un baby foot, une très grosse peluche...mais sans dissimuler la forme du cadeau ! On doit reconnaitre l’objet emballé. Sacrilège. A quoi sert d’emballer un cadeau si ce n’est à ménager une surprise ? Carton rouge sur l’épreuve du gros cadeau. Bon, un carton rouge à paillettes, avec des jolis rubans.

Je pourrais prétendre que Wrap Battle est un plaisir coupable. Mais j’estime que cette expression, plaisir coupable, n’a aucun sens. Je plaide innocente et je savoure.

« Wrap Battle : le plus beau des cadeaux » , jeudi 09/12 sur Gulli à 21h.