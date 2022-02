Cette série avec Kristen Bell, à voir sur Netflix, se moque habilement des ficelles habituelles du thriller, mais tout en parvenant à nous intéresser au scenario. La parodie est un art subtil, ici exercé avec brio (et beaucoup de vin rouge).

Le titre penche vers la parodie : très bonne idée de glisser un indice dans le titre, parce que sinon, le risque est grand de prendre cette histoire au premier degré, en tout cas au début. En VO, il fait encore plus d’effet : "The woman in the house across the street from the girl in the window". "La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre" est une série en huit épisodes à voir sur Netflix.

Kristen Bell (formidable comédienne, que l’on a vue dans "Veronica Mars" et dans "The Good Place") interprète le rôle principal, celui d’une femme qui vit dans un quartier résidentiel américain, une banlieue chic. Anna est seule et déprimée, elle passe ses journées à espionner ses voisins par la fenêtre et un jour… elle assiste au pire.

Esprit de sérieux et humour cynique

La parodie est un art très subtil : il faut que l’histoire soit crédible, sinon on s’ennuie, mais il faut rappeler régulièrement que tout est une vaste blague. Ici, l'équilibre est parfaitement réussi.

Certaines répliques se moquent avec brio des thrillers, mais aussi des fictions larmoyantes et pleines de bons sentiments ("J’ai l’impression d’être un château de sable rattrapé par une vague, ou une vieille bagnole pourrie"). Le dosage est excellent, il y n’y en a pas assez pour que ce soit pesant. Il plane sur cette série un esprit de sérieux très réjouissant. L’humour vient se nicher dans des détails, par exemple la phrase sur une pierre tombale, qui change tous les jours ! Un jour on lit : "Si l’amour sauvait la vie tu serais encore parmi nous", et le lendemain, sur la même tombe : "Il n’y a que des anges au paradis".

Anna boit du vin rouge dans de grands verres à pied, comme dans toutes les séries américaines ou presque, sauf qu’elle les remplit à ras bord : elle boit des piscines de pinard. Doit-on s’étonner si elle croit voir des meurtres atroces par la fenêtre ?

Du suspens malgré la parodie

Le pastiche empêche-t-il le suspens? Non, c'est là que cette fiction est très forte. On veut quand même savoir qui est le tueur, ou la tueuse ! Quand Anna a trouvé est le coupable, en fait non, c’est pas lui, c’est elle, ah non attendez, c’est l’autre. Les twists, les retournements de situations, sont rocambolesques et absurdes. Cette série est improbable, grotesque, hilarante, portée par une Kristen Bell exceptionnelle. Le scenario est truffé de clins d’œil et de références aux grands classiques du thriller (mais on peut savourer sans tous les repérer).

Cette pauvre Anna est ombrophobe. Elle a une peur panique de la pluie. Evidemment c’est le déluge à chaque fois qu’elle doit s’enfuir pour rester en vie ou sauver quelqu’un. La musique en rajoute des tartines. L’ombrophobie est la cerise sur le gâteau de ce scénario fabuleusement tiré par les cheveux.

Mais au fait, pourquoi ce titre? On peut y voir une référence à "La fille du train", "Fenêtre sur cour", "La fille du lac", mais surtout à "La fille à la fenêtre" : un film sorti l’année dernière sur … Netflix, aussi ! Joli sens de l’autodérision.

"La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre" : mini-série en huit épisodes, à voir sur Netflix.