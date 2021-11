« Je suis en vacances pour la vie ! » Philippe Noiret, exceptionnel de nonchalance et de flemme, incarne un agriculteur beauceron qui aspire à dormir, dormir, et encore dormir. Ce film d'Yvers Robert, diffusé sur Arte, est parfait pour un jour férié.

Pour ne plus quitter son lit, Alexandre a imaginé un ingénieux dispositif de poulies. Philippe Noiret, flamboyant flemmard dans "Alexandre le bienheureux". © 1968 Gaumont / Sofinergie 4/ Madeleine Films / Arte

Aujourd'hui, roupillez ! Le 11 novembre est férié, bon sang ! Après une grasse matinée digne de ce nom, allumez votre télé à 13h35 : « Alexandre le bienheureux » est diffusé sur Arte à 13h35. Vous y verrez un Philippe Noiret exceptionnel de nonchalance. Attention, il n’y a pas de replay prévu sur le site d’Arte, mais une autre diffusion le 22 novembre, à 13h35 aussi.

Éloge de la paresse (et des poulies)

Ce chef d’œuvre d’Yves Robert, est sorti en 1968. D’aucuns y virent un prélude rural à mai 68. C’est l’histoire d’un agriculteur de la Beauce, qui s’est tué à la tâche pendant dix ans, mené à la baguette par une épouse tyrannique, et qui un jour se retrouve veuf. Ne croyez pas que ça l’attriste, il est soulagé. D’autant qu’il s’est trouvé un meilleur ami : un chien, qu’il appelle « le chien ».

Je suis fatigué ! Depuis dix ans, je suis fatigué. Je récupère !

Alexandre veut dormir, dormir et encore dormir. Ce film, c’est une heure et demie de flemme délicieuse. Et la trouvaille immense d’Alexandre le bienheureux, ce sont les poulies. Pour ne plus quitter son lit, Alexandre installe au-dessus de sa tête de quoi vivre correctement. Du saucisson, une bouteille de vin rouge, et même un petit réchaud pour les patates sautées. Le tout est accroché au plafond par des ficelles. Il tire dessus pour faire descendre ce dont il a besoin. Le paradis est à portée de poulie !

Oisiveté contagieuse

Ce film est un pamphlet libertaire. Car ne rien faire n’est pas chose aisée. Alexandre s’attire les foudres de tout son village. Heureusement, il trouve une congénère, incarnée par la magnétique et solaire Marlène Jobert.

L’oisiveté serait-elle contagieuse ? Voilà que les enfants du village, eux aussi, restent au lit. Et le cantonnier ! Et la moitié de la fanfare ! Il est dangereux, cet Alexandre. La riposte s’organise dans le village, avec notamment un Pierre Richard courageux mais pas du tout téméraire.

Alexandre le bienheureux est-il un anarchiste ? Peut-être. Un épicurien ? Évidemment. Mais il est surtout un Résistant. Sa paresse est un combat contre le culte du travail et de la productivité. Il ne s’agit pas de croire une seconde à cette histoire (de toute façon, le gars discute avec son chien), mais de l’avoir toujours dans un coin de notre tête, pour revendiquer le goût du « rien faire ». « Je suis en vacances pour la vie », claironne Alexandre ! Eh bien moi, je vais me recoucher.

« Alexandre le Bienheureux », film d’Yves Robert avec Philippe Noiret. Jeudi 11 novembre sur Arte à 13h35.