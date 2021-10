Les candidats et candidates au concours de pâtisserie sur M6 font cette semaine leur entrée dans la fameuse tente, avec des épreuves sur le thème de la ferme. Au programme : des gâteaux aux allures de veaux, vaches, cochons, couvée... et un événement inattendu.

Les gâteaux sont dans le pré. Non, je ne suis pas en train de mélanger deux émissions, je connais mes classiques. « L’amour est dans le pré », c’est le lundi sur M6. Le jeudi soir, c’est « le meilleur pâtissier ». Mais le thème de l’émission cette semaine, c’est la ferme. Vous verrez donc des gâteaux en forme de veaux, vaches, cochons, couvées. Vous les verrez seulement. Quand il s’agit de goûter, c’est toujours Mercotte et Cyril Lignac qui s’y collent ! Marie Portolano anime l’émission désormais et s’en sort à merveille.

Les quatorze pâtissiers amateurs qui ont été retenus au terme des épreuves de la semaine dernière font ce soir leur entrée dans la tente, emblématique du « meilleur pâtissier » : un grand barnum dans le parc d’un château. On entre dans le dur de la compétition. Mon épreuve préférée, c’est celle du trompe l’œil. Un trompe l’œil fermier, ce soir : le dessert doit ressemble à un œuf (au plat, à la coque, mollet)… mais avoir un goût de dessert, tant qu’à faire. Avec de la compotée de mandarine ou de la mirabelle en guise de jaune, par exemple. De la pana cota pour le blanc. De la génoise ou du biscuit aux noisettes pour imiter les mouillettes. C’est bon, vous avez faim ? C’était le but.

Saison record pour les dix ans

Le niveau est très bon cette année. Je ne suis pas une spécialiste, mais je trouve les gâteaux proposés vraiment spectaculaires. Il fallait bien ça pour fêter les dix ans du « meilleur pâtissier ». C’est d’ailleurs une saison record en termes de candidatures : la production assure en avoir reçu 15.000 cette année. Trois fois plus de candidats que d’habitude. Sans doute un effet confinement et couvre feu : pendant que je regardais la télé, confinée, d’autres, chez eux, faisaient des gâteaux, des gâteaux, des gâteaux et devenaient des pros de la ganache.

Du jamais-vu !

Mais si je vous recommande « le meilleur pâtissier » de ce soir, en particulier, ce n’est pas seulement pour les œufs aux plats pana cota. Il se passe quelque chose d’inédit. Du jamais vu, en dix ans ! Je n’ai pas le droit de vous en dire plus. M6 m’a demandé de laisser la surprise aux téléspectateurs et téléspectatrices, et c'est vrai qu'il serait dommage de divulgâcher.

Pas question de me mettre Mercotte sur le dos !

Sachez juste que ce n’est pas si énorme : ils en rajoutent, évidemment, mais cela fait partie du charme de cette émission : le suspens, la dramaturgie de la pression en cuisine, l’exigence. Personnellement, ce mini-drame m’a plu parce qu’il montre que les candidats ont parfois des réactions humaines. Ils ne sont pas parfaits, malgré la grande beauté de leurs pâtisseries, leur créativité, et leur talent pour supporter la pression.

Bon, sans jamais se prendre tout à fait au sérieux non plus : la semaine dernière, un candidat s’est qualifié avec un slip. Un gâteau en forme de slip. C’est fin, ça se mange sans faim, et Mercotte a adoré.

Le meilleur pâtissier, saison 10, épisode 2, jeudi soir sur M6 à 21h