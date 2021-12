Le magazine d'investigation de France 2 fête ses vingt ans et propose pour l'occasion une nuit entière de plongée dans ses archives. Cinq longs portraits seront rediffusés, notamment celui de Vincent Bolloré, couronné du prix Albert Londres.

Il faut bien toute une nuit pour célébrer un anniversaire. Ce jeudi 16 décembre, de 23h à 5h30 du matin, France 2 propose une nuit spéciale « Complément d’enquête ». Le magazine d’investigation a été créé par Benoit Duquesne en 2001. C’est le journaliste Tristan Waleckx qui est aujourd’hui aux commandes de l’émission.

L’émission est diffusée, comme d’habitude, juste après « Envoyé Spécial »

Il est d’ailleurs légitime de se demander s’il n’y a pas un risque de confusion avec l’émission d’Elise Lucet : deux magazines d’investigation, diffusés le même soir sur la même chaîne. J’ai posé la question à Tristan Waleckx.

Cette question a donné lieu à toute une réflexion au sein la direction de l'information de France 2. Ces deux magazines d'information ont désormais deux identités fortes et distinctes. Envoyé Spécial est axé sur l'actualité chaude et Complément d'enquête se consacre à de l'investigation au long cours. On ne fait plus que des longs documentaires (52 minutes) et je pense que c'est plus lisible pour le téléspectateur.

La spécialité de « Complément d’enquête », c’est aussi le portrait, souvent non-autorisé

D’ailleurs les cinq émissions diffusées au cours de cette nuit du vingtième anniversaire sont des portraits. Notamment de Vincent Bolloré. C’est la première rediffusion de ce portrait depuis les cinq procès intentés par l’homme d’affaire et tous gagnés par France Télévision. Le passage qui a le plus dérangé Vincent Bolloré, c’est la séquence tournée au Cameroun, auprès d’ouvriers qui récoltent des noix de palme, payés un euro par jour. « Bolloré, un ami qui vous veut du bien » a obtenu le prix Albert Londres en 2017. Les autres portraits diffusés cette nuit seront consacrés à Zinédine Zidane, Liliane Bettencourt, Serge Dassault et Gérard Depardieu.

Vingt ans en une heure

Si vous ne voulez pas veiller jusqu’au petit matin, pas de panique, tout sera disponible en replay. Et je vous conseille surtout le premier documentaire, diffusé à 23h : une plongée dans les archives. Les équipes de « Complément d’Enquête », en une heure, résument vingt ans d’actualité française et ce panorama est très bien ficelé.

Tout commence en avril 2002 : Le Pen au second tour de la présidentielle. L’appel au rassemblement lancé par Jacques Chirac, président de tous les Français. Vingt ans plus tard, le pays semble plus divisé que jamais. En une heure, un documentaire interroge les lignes de fractures françaises. Quatre quinquennats. Vingt ans qui ont bouleversé le pays.

Qui sera dans le fameux fauteuil rouge ?

Les fauteuils se multiplient, pour l’occasion. Cinq invités, pour retracer les grands mouvements qui ont agité la société depuis vingt ans. Notamment le juge Eric Halphen, Jacline Mouraud (figure des gilets jaunes) ou encore l’animatrice et écrivaine Flavie Flament, pionnière du mouvement « mee too », pour évoquer la libération de la parole des victimes de violences sexuelles.

Puisqu’il est emblématique, je m’autorise à vous livrer cette dernière information sur le fauteuil rouge. Il a un peu changé, en vingt ans : il est en plastique désormais, le design est un peu différent. Mais il est toujours là. Confortable, tout terrain et exigeant.

Le vingtième anniversaire de « Complément d’enquête » : jeudi 16 décembre 2021 à partir de 23h sur France 2 (ou en replay).