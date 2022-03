Cette série chorale nous plonge dans le quotidien de quatre jeunes gens mordus de stand-up, des humoristes qui se produisent dans un petit club parisien. Fanny Herrerro, scénariste de "dix pour cent" confirme son talent fou pour façonner des personnages qui sonnent juste et suscitent l'empathie.

Ceux et celles qui ont aimé « dix pour cent » (et ça fait du monde) trépignent d’impatience, puisque c’est Fanny Herrero, scénariste de « dix pour cent », qui est derrière cette nouvelle série. « Drôle », à voir sur Netflix à partir du 18 mars, raconte le quotidien de quatre jeunes gens mordus de stand-up, qui se produisent sur la scène d'un petit club parisien.

La fabrique de la vanne

Quel métier, tout de même, que de faire rire ! On le savait déjà, bien sûr, mais en assistant ici aux coulisses, à la fabrique de l’humour, on est captivés. Le choix du mot juste, le rythme de la phrase, sans relâche. Cent fois sur le métier ils remettent leurs vannes. Cet artisanat est aussi fascinant que touchant.

« Drôle » ne repose sur aucun rebondissement spectaculaire, il n’y a pas d’enjeux de vie ou de mort, et pourtant j’ai dévoré les six épisodes. Parce que je me suis attachée follement à Aïssatou et Nezir, surtout, mais aussi à Bling et Apolline. Fanny Herrero est une formidable créatrice de personnages. Elle a un talent fou pour dessiner des personnalités attachantes et qui sonnent juste.

Empathie immédiate

Chacun a ses qualités et ses défauts, ses petites lâchetés, ses réactions décevantes mais tellement humaines. Il y a les rivalités, la jalousie, quand survient le succès de l’autre. Les doutes. Parce que c’est une série chorale, on s’autorise à ne pas les aimer tous « en entier ». Résultat, on les aime vraiment.

L’attachement est aussi affaire de casting. Les comédiens et comédiennes sont excellents. Et ils ne sont pas encore connus. Autrement dit, on ne les associe pas à un autre personnage de fiction. On n’a pas besoin, de se débarrasser du souvenir d’un autre rôle pour commencer à y croire. Ça marche tout de suite, l’empathie est immédiate.

Meilleure preuve de la proximité que j’ai ressentie à l’égard de ces jeunes gens : j’avais le trac pour eux. L’angoisse par procuration, sur scène, juste avant qu’ils commencent à parler. J’ai d’ailleurs noté toutes les façons dont Apolline, la débutante, décrit son trac. Les symptômes sont très poétiques. « J’ai envie de crever et j’ai plus de salive. » Ou encore : « J’ai un oursin dans la gorge et ma tête est pleine d’eau ».

Enfin, il y a la frontière un peu floue entre réalité et fiction. Elle était déjà là aussi dans « dix pour cent », puisque les stars jouaient leurs propres rôles. Ici, il est question de la façon dont le réel inspire l’humour, de ce que chacun met de lui-même dans un sketch, dans un personnage. Cela vient questionner les différents rôles que l’on joue, tous, au quotidien. On n’est jamais les mêmes, évidemment, en fonction du contexte. Cette série excelle à interroger le trouble dans la fiction.

« Drôle ». Six épisodes de 50 minutes, disponibles vendredi 18/03 sur Netflix.