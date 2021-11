Au États-Unis, dans les années 1920, une Noire à la beau claire se fait passer pour une Blanche. Ses retrouvailles avec une amie d'enfance vont bouleverser la vie des deux femmes. Ce film de Rebecca Hall est une merveille qui interroge l'être et le paraître.

Le choix du noir et blanc cultive une ambigüité et des nuances parfaites pour aborder le sujet de ce film : dans "Clair-obscur", à voir sur Netflix, il est question du passing (c’est d’ailleurs le titre original du film, en anglais, « Passing »), un phénomène peu connu en France. Aux États-Unis, pendant la ségrégation, certains Noirs à la peau claire se faisaient passer pour des Blancs, pour avoir plus de liberté, plus d’opportunités sociales, ou ne plus subir de racisme.

Une somptueuse première

« Clair-obscur » est le premier film en tant que réalisatrice de la comédienne Rebecca Hall, que l’on a vue notamment dans « Vicky Cristina Barcelona » de Woody Allen. Et c’est une superbe réussite, impressionnant pour un premier film, tant sur le fond que sur la forme. La photo, notamment, est magnifique.

Nous sommes à New York dans les années 1920. Dans un salon de thé après une séance de shopping, Irène tombe sur une amie d’enfance perdue de vue depuis quinze ans. Elle la reconnait à son rire. Parce que pour le reste, Claire a beaucoup changé. Des cheveux blonds, un maquillage appuyé, et la voilà blanche. On comprend assez vite d’où vient le malaise de cette scène de retrouvailles : toutes les deux ont la peau claire. Irène aussi, ce jour-là, se faisait passer pour une Blanche, afin de pouvoir entrer dans certaines boutiques. Mais Claire, elle, le fait tout le temps. Elle est mariée avec un homme qui ne sait pas qu’elle est Noire (et qui est ouvertement raciste), elle a coupé les ponts avec sa famille, elle vit dans le mensonge au sein de l’élite blanche.

Amitié vénéneuse

Cette rencontre va bouleverser la vie des deux femmes. Irène se sent insultée par le comportement de son ancienne amie. Claire, elle, envie à Irène sa vie sans faux-semblant. Une amitié vénéneuse va naitre, faite d’admiration et de jalousie. Claire veut renouer avec son passé et se met à retourner dans le quartier noir de Harlem.

Rebecca Hall s’empare avec finesse des thèmes périlleux que sont le racisme et la haine de soi. La honte. L’être et le paraitre. Il est question de trahison, d’adaptation, de renoncement. Des sujets que Philippe Roth a aussi explorés dans « la tâche », j’ai beaucoup pensé à ce roman en regardant le film.

Le casting est impeccable : Ruth Negga et Tessa Thomson dans les deux premiers rôles. Ce film profondément marquant est l’adaptation d’un roman de Nella Larsen. Mais il résonne aussi avec l’histoire familiale de la réalisatrice. Car le grand-père de Rebecca Hall, qui était métis, se faisait lui-même fait passer pour un Blanc. Cette histoire était taboue dans sa famille, Rebecca Hall l’a sue très tardivement. Voilà qui rend son travail encore plus puissant.

« Clair-obscur », de Rebecca Hall, à voir sur Netflix.