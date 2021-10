24 histoires inspirées de faits réels, racontées par 24 écrivaines et portées à l'écran par 24 comédiennes. Cette collection de courts-métrages à voir sur Arte est un manifeste contre les violences faites aux femmes, qu'elles soient "banales" ou tragiques.

Plus qu'une série, c'est une collection de courts-métrages. « H24, 24 heures dans la vie d’une femme » sera disponible sur le site d’Arte à partir de samedi 23/10. C’est un projet collectif et inédit : 24 écrivaines, 24 comédiennes, pour raconter 24 faits réels. Il s’agit de mettre des mots et des images sur les violences dont sont victimes les femmes au quotidien, que ces violences soient physiques, verbales ou symboliques. De l’insulte au crime, du banal au tragique.

Burger Queen

Vous y verrez, par exemple, le récit d’une employée de fast-food qui a vu un jour, sur un parking, un homme en train de frapper son épouse. La « Burger Queen » s’est interposée. Un texte de Jo Gustin interprétée par l’époustouflante Déborah Lukumuena. Dans tous ces courts-métrages, la violence n’est pas montrée frontalement, mais on la ressent. C’est ainsi bien plus puissant.

La liste des autrices est magnifique. Agnès Desarthe, Lydie Salvayre, Chloé Delaume, Lola Lafon, Christiane Taubira ou encore Anne Pauly (lauréate du prix du livre Inter l’an dernier). Les autrices se sont toutes inspirées de faits réels et les ont transposés en un monologue. Ce qui fait la force de ces courts-métrages, qui durent tous autour de trois minutes, c’est qu’ils sont d’abord littéraires. Côté actrices, aussi, le casting impressionne : Diane Kruger, Camille Cottin, Anaïs Demoustier, Florence Loiret Caille, Noémie Merlant, Romane Bohringer.

Haut perchée

Il y a, dans beaucoup de ces textes, une emphase assumée et efficace, souvent mise en valeur par la mise en scène. C’est le cas de celui écrit par Alice Zeniter. L’histoire d’une réceptionniste à qui l’on demande, le premier jour, d’aller s’acheter des chaussures pour ne surtout pas « être à plat ». Bien sûr, l’hôtesse sera renvoyée chez elle. Bien sûr, ce n’est pas si grave. C’est même banal. Et si on débanalisait ? Et si on repensait le sexisme ordinaire ?

Dans certains films, le monologue est intérieur, c’est une voix off : on est dans la tête du personnage. Comme cette jeune fille (campée par Céleste Brunnquell) qui, après un cours de violoncelle, se répète « il ne s’est rien passé ». Non, il ne s’est rien passé, mais les regards insistants de cet homme bien plus vieux qu’elle et ses remarques déplacées lui retournent le bide. Si, il s’est passé quelque chose. Là encore, sans aucune image choquante, le malaise est palpable.

La force du monologue

L’ensemble est inégal, mais il règne sur ces 24 films (plus un bonus) une atmosphère commune. Une esthétique très soignée. La grande et belle idée, surtout, c’est d’avoir choisi le monologue : le verbe est puissant, la démarche militante. Pour montrer que les violences faites aux femmes, plus que des faits divers ou des cas particuliers, sont un système, il fallait un manifeste au féminin pluriel.

« H24, 24 heures dans la vie d’une femme ». A voir sur Arte à partir du 23/10/21.