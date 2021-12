Le 24 décembre sortira sur Netflix "Don't Look Up - Déni cosmique". Un film signé Adam McKay avec Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence dans les rôles principaux.

Un long-métrage réalisé par Adam McKay à qui l’on doit les excellents Vice, The Big Short ou encore Anchorman… Un spécialiste de la satire qui a décidé dans ce film de s’attaquer à la manière dont nous faisons face aux catastrophes naturelles. Au départ, il pensait pasticher notre inaction climatique. Mais le covid-19 est arrivé et on sent bien que ça a totalement influencé l’écriture de ce film.

Dans « Don’t Look Up » - qu’on pourrait traduire par « ne regarde pas en haut » - une comète s’apprête à entrer en collision avec notre planète. Les scientifiques ont beau alerter politiques et médias, personne ne semble prendre conscience de la pleine mesure du désastre. Parce qu’on le sait dès le début du film, l’impact entrainera forcément l’extinction de l’espèce humaine.

Que ce soit la présidente américaine, pastiche au féminin de Donald Trump et obsédée par l’élection à venir ou les émissions de télé prêtent à tout pour un bon mot, tout le monde semble sérieusement dérailler.

S’ajoutent à cela zinzins complotistes sur les réseaux sociaux qui ne croient pas en la comète et scientifiques accros à la lumière et aux projecteurs, capable de dire n’importe quoi pour passer à la télé. Sans oublier les gourous de la tech qui croient pouvoir sauver l’humanité tout en faisant gonfler leurs portefeuilles. Ou même les peoples qui s’intéressent à une cause seulement si ça peut leur faire gagner des followers.

Un bon portrait de l’époque en somme, qui tombe parfois dans la facilité et la grossièreté mais qui parvient tout de même, à mon sens, à rester drôle et cohérent de bout en bout.

Netflix s’est offert un casting 5 étoiles pour ce film…

Leonardo Di Caprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Jonah Hill, Meryl Streep, Timothée Chalamet et j’en passe…

C’est chic et c’est vraiment fait pour vous donner envie de voir cette comédie apocalyptique.

Un film que je ne suis pas prêt d’oublier, sans doute porté par l’époque actuel où l’on passe notre temps à être sidéré par les difficultés du moment et par la bouffonnerie des gens que l’on voit sans cesse dans notre petit écran.

C’est une critique absurde du cynisme en politique et du divertissement permanent. C’est la dénonciation d’un monde régi par le numérique et les réseaux sociaux, où l’on a parfois le sentiment que plus rien n’a d’importance, que plus rien ne peut nous atteindre.

C’est un film qui peut ne pas vous plaire – on ne sait jamais avec l’humour, c’est toujours clivant – mais qui ne vous laissera pas indifférent. On sort de là heurté par la violence de l’irrationnel, par la bêtise des inconséquents.

Une bien belle manière de finir l’année, en somme.

« Don’t Look Up – Déni cosmique », à voir dès demain sur Netflix.