A Vercheny, dans la Drôme, des éducateurs et éducatrices ont fait le choix de vivre avec des enfants placés, en présence de leur propre famille. Ce village unique en France accueille une soixantaine de mineurs éloignés de leurs parents par la justice. France 3 y consacre un documentaire vibrant.

Vercheny, petit village niché dans les montagnes du Vercors. France 3 diffuse ce soir un très beau documentaire sur cet endroit où s’écrit une histoire unique dans la protection de l’enfance : « les enfants de Vercheny ».

A Vecherny, vivent des enfants placés, des mineurs qui ont été éloignés de leurs parents par décision judiciaire ou administrative. Mais cet endroit a une particularité. Les éducateurs et éducatrices ne se contentent pas de travailler auprès des mineurs. Ils ont fait le choix de partager leur vie quotidienne avec eux, de vivre avec eux, qu’ils soient célibataire ou en couple, avec ou sans enfants. La Fondation Robert Hardouvin (du nom de celui qui a fondé ce centre en 1946), ce sont onze maisons au cœur de la végétation et des aires de jeux autour d’un bâtiment commun. 65 enfants sont élevés dans cet environnement familial.

Anne est l’une des éducatrices, elle est arrivée à Vercheny à l’âge de 21 ans et n’est jamais repartie

Aujourd’hui elle en a 60. Elle est restée à Vercheny toutes ces années parce qu’elle était heureuse, mais aussi parce qu’elle a ressenti un engagement vis-à-vis des enfants dont elle avait la charge. Ce sont des gosses qui ont souvent été trimballés avant d’arriver, de centre en famille d’accueil, et qui ont souffert de cette insécurité. Ils ont besoin de stabilité, de pouvoir se projeter dans la durée.

On fait aussi la connaissance des enfants, dans ce documentaire

Notamment Enzo, Chloé et Kenza, trois ados placés chez Agnès et Richard, un couple d’éducateurs, qui vivent à Vercheny depuis sept ans avec leurs propres enfants. La vie de famille est visiblement sereine et joyeuse. Avec parfois, bien sûr, des moments compliqués.

L’ambition de ce documentaire n’est pas de faire l’inventaire des dysfonctionnements de l’aide sociale à l’enfance

Il donne un exemple concret, un exemple qui visiblement marche bien. Il est parsemé de précieuses images d'archives. Et il interroge au passage la question de l’attachement, entre enfants et éducateurs. Pas toujours très bien vu, pour des éducateurs professionnels, de s’attacher aux enfants. Ici, c’est assumé. Comme l’explique l’une des éducatrices, « on prend le risque de les aimer ». Autant vous prévenir, vous risquez d’avoir une vilaine poussière dans l’œil…

« Les enfants de Vercheny » : documentaire de Caroline Darroquy et Anne Richard, mercredi 23 septembre sur France 3 à 22h50 (et ensuite en replay).