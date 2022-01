Après une relation légère et sans lendemain avec Rob, Sharon se retrouve enceinte. Cette femme et cet homme ne se connaissent pas, mais décident de garder l'enfant. "Catastrophe" est une série britannique portée par des dialogues hilarants et un scénario formidable. A ne pas rater !

Ceci n’est pas une comédie romantique. Enfin si. Mais non. Le titre, d’ailleurs, ne verse pas franchement dans le sucré... « Catastrophe » est une excellente série britannique, à voir sur Canal Plus et MyCanal. C’est l’histoire d’un homme et d’une femme qui se rencontrent un soir dans un bar, à Londres. Ils ont tous les deux la quarantaine. Lui, Rob, est un Américain qui bosse dans la pub, de passage en Angleterre pour affaires. Elle, Sharon, est institutrice. Tous les deux sont célibataires. Ils passent la nuit ensemble, la connexion sexuelle est très forte. Ils se revoient plusieurs fois. Au bout d’une semaine, Rob rentre chez lui à Boston.

Parents avant d'être en couple

Le script habituel, si j’ose dire, est chamboulé : celui de l’histoire d’amour telle qu’on nous la « vend » d’ordinaire. Sharon et Rob attendent un enfant avant de s’être présentés leurs familles respectives, leurs amis, avant de connaitre les petits trucs mignons de l’autre et ses tics insupportables. Cela n’empêche pas les embrouilles et les prises de tête. Cela n’empêche pas la tendresse et la complicité.

Le risque était immense d’en faire une histoire d’amour téléphonée, complètement tarte. L'écueil est évité avec brio. Parce que les dialogues et le scenario de cette série sont génialement écrits. Rob et Sharon ont un point commun essentiel : leur mauvais esprit à toute épreuve.

Un mauvais esprit à toute épreuve

Sharon Horgan et Rob Delanay portent les mêmes prénoms que leurs personnages. Sans doute parce que la série puise largement dans leurs vies privées, même s’ils ne sont pas en couple à la ville. Ce sont eux qui ont écrit et produit cette série, ensemble. Lui est un humoriste américain, excellent acteur. Le charme de la série repose en grande partie, je dois dire, sur le visage très expressif de Rob. Il essaie de donner le change quand il rencontre les proches de sa nouvelle compagne, qui sont souvent étranges… Tout ce qu’il pense se lit sur son visage, c’est hilarant.

Elle, Sharon Horgan, est une actrice irlandaise. Vous la connaissez déjà si vous avez vu « This way up », autre série britannique que je vous ai conseillée. Sharon, c’est la grande sœur ! Précipitez-vous sur « Catastrophe » si vous avez aimé « This way up », on y trouve le même humour un brin cynique, le même talent pour les dialogues et la répartie.

Ce n'est pas une série récente : je suis d’autant plus ravie de vous en parler ! Car les quatre saisons sont disponibles. C’est idéal, de découvrir une pépite sans avoir à trépigner en attendant la suite. Il y a 24 épisodes, chacun dure 25 minutes. Ne faites pas le calcul, mieux vaut ne pas savoir combien de temps on passe devant une série. Bon, vous avez fait le calcul quand même, oui ça fait dix heures en tout. Mais vous n’êtes pas obligés de tout regarder d’une traite ! Savourez, passez du temps avec Sharon et Rob, ils le méritent. Les saisons 2, 3 et 4 racontent la suite : la parentalité, les affres de la quarantaine. Avec toujours un humour grinçant et des répliques hilarantes, mêlés à des questions très justes autour du couple et de l’amour.

Mais au fait, pourquoi ce titre, « Catastrophe » ? C’est un hommage à une réplique du film « Zorba le Grec ». Quand on demande à Zorba s’il est marié, il répond : « j’ai une femme, j’ai des enfants, la catastrophe, quoi ! »

« Catastrophe » : les quatre saisons sont disponibles sur Canal Plus et MyCanal.