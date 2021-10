Ce soir, la chaîne TF1 Séries Films diffuse les Gremlins, le film sorti en 1984...

Ca fait peut-être 20 ans que je ne l’ai pas vu… Quel plaisir de pouvoir le retrouver à la télé ! Ce film, c’est une madeleine de Proust pour les enfants des années 80-90. Il était tellement rediffusé qu’il est pour moi un marqueur de cette époque.

On se souvient tous du personnage principal des Gremlins : Gizmo, cette petite boule de poils toute mignonne et inoffensive venue de Chine. L’animal de compagnie idéal. Avec ses grands yeux, il est capable d’attendrir la pire des brutes.

Sauf que voilà, vous vous en souvenez, Gizmo a un vice : dès lors qu’on le mouille, qu’on l’expose à la lumière ou qu’on lui donne à manger après minuit, il se démultiplie.

Et ses doubles, eux, ne sont pas mignons tout plein. Ils sont même carrément flippants. Ils veulent nous tuer – nous humains – et détruire tout ce qui constitue notre civilisation.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ces petits monstres nés des poils du gentil Gizmo, ce sont les Gremlins... Ils ont traumatisé des générations entières d’enfants. Et c’est normal puisque ce film n’est pas tout à fait adapté aux tout-petits. Pourtant, à sa sortie en salles en 1984, il fut présenté comme un divertissement familial pour les fêtes de fin d’année.

Vous imaginez la panique des enfants qui pensaient voir un film de Noël avec une petite peluche et qui se retrouvent à assister aux massacres de créatures sanguinaires.

Ca a tellement marqué l’Amérique que l’industrie du cinéma a dû créer une nouvelle classification après la sortie de Gremlins : celle des films grand public déconseillés au moins de 13 ans.

Si vous avez été l’un de ces enfants qui en ont fait des cauchemars, je vous conseille de le revoir ce soir. Parce qu’il n’est pas si terrible en réalité… Avec le recul, je trouve même que les Gremlins sont assez sympathiques.

Alors oui, ils tuent des gens. Mais à côté de ça, ils rient beaucoup. Ils fument, ils picolent… Parce que oui, il y a aussi des scènes de fêtes complètement dingues.

Les Gremlins © AFP / Warner Bros. / Amblin entertainement / Collection ChristopheL

En réalité, ils sont un peu punk les Gremlins. Ils veulent juste vivre à fond l’instant présent. Et on retrouve, aussi, ce côté punk dans leur volonté de renverser le système. De destruction totale. Ce qui est dingue, c’est qu’ils n’ont aucune raison apparente de le faire. Mais ils le font quand même !

Alors, attention : je ne veux pas vous faire croire que ce film est éminemment politique. Non, il est avant tout stupide et régressif à souhait. Mais quand on le regarde avec un peu de maturité, on se dit que ce n’est pas un hasard si les Gremlins s’attaquent autant à l’ordre établi et aux institutions. La ville, la police, la famille, tout y passe.

C’est quand même drôle quand on y pense : la grandeur de l’Amérique reaganienne piétinée par des petites créatures made in China.

C’est peut-être pas si stupide que ça les Gremlins…

Un film à voir et à revoir à 21h sur TF1 Séries Films.