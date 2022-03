Si vous avez aimé la première saison de cette série brillante, surtout ne regardez pas la bande annonce avant de plonger dans la deuxième saison, sur Arte. Car chaque consultation du docteur Dayan est une enquête intime et captivante. Chronique garantie sans aucun divulgâchis.

C’est le retour du psy le plus célèbre de France. Le docteur Dayan, héros de la série « En thérapie », revient sur Arte pour une saison 2. La diffusion à la télévision démarre la semaine prochaine, mais tous les épisodes sont déjà en ligne. Et le résultat est toujours aussi réussi. Immense soulagement : j’aurais été tellement déçue de ne pas aimer autant la deuxième saison que la première.

Sobriété du dispositif

Il faut prendre la mesure de la prouesse que représente la popularité de cette série. Car le dispositif est sobre, c’est le moins qu’on puisse dire ! 35 épisodes de 20 minutes. Un épisode, une consultation (sauf rares exceptions). On voit « juste » deux personnes qui se parlent, face à face, dans un cabinet. Et pourtant on est embarqué, touché, bousculé, fasciné : ça n’est jamais, au grand jamais, ennuyeux !

Le casting a été renouvelé. Frédéric Pierrot, comédien exceptionnel, est toujours là mais il a face à lui quatre nouveaux patients. Et il consulte, lui-même une nouvelle psy, incarnée par Charlotte Gainsbourg. Il y a eu une ellipse de cinq ans entre les deux saisons : l’histoire se déroule au lendemain du premier confinement. Je précise qu’on peut regarder la saison 2 sans avoir vu la 1. Derrière la caméra aussi, du sang neuf : Agnès Jaoui, Emmanuelle Bercot, Arnaud Desplechin et Emmanuel Finkiel ont réalisé des épisodes de la série, toujours signée Eric Toledano et Olivier Nakache.

Ne lisez rien avant !

Je veux dire solennellement à tous ceux et toutes celles qui aiment cette série : surtout ne lisez rien avant. Même deux lignes dans un programme télé. Surtout ne regardez pas la bande annonce. Il est indispensable de ne pas savoir pourquoi les patients sont là : chaque première consultation est aussi haletante qu’une enquête, qui s'étoffe au fil des semaines. On cherche à comprendre quel chagrin, quelles questions, quelles peurs le conduisent chez le psy. C’est un thriller sans course poursuite mais non sans intensité.

Ce qui ajoute de l’intérêt c’est que chacun d’entre nous, devant son écran, peut trouver des échos avec sa propre vie, ses propres choix. Frédéric Pierrot, au micro de Léa Salamé avant-hier, disait que si « en thérapie » a autant de succès, c’est qu’on a besoin, collectivement, de s’écouter penser. Comment lui donner tort ? Souvent, en consultation, Dayan résume en deux phrases, toutes simples et très justes, ce que le patient ou la patiente a dit en un quart d’heure, de façon parfois confuse. Il montre ainsi à quel point son écoute est totale et précieuse. Ecouter pour entendre. D’ailleurs l’un des patients lui dit à la fin de la première séance : « vous et moi, on va bien s’entendre ». Voilà, je n’ai rien dit (ou presque), la séance peut commencer.

« En thérapie » : toute la saison 2 est disponible sur le site d’Arte.