Le nouveau numéro de l'émission de Fabrice Drouelle sur France 2 est consacré à ce mystérieux drame, qui a coûté la vie à cinq marins en 2004. Contrairement à la justice, les familles des victimes sont convaincues qu'un sous-marin est impliqué dans ce naufrage.

Si vous avez vu "Vigil", cette affaire y fera un écho particulier. Le premier épisode de cette série britannique s’ouvre en effet sur un accident en mer : un accrochage entre un sous-marin militaire et un bateau de pêche. Le chalutier coule et le sous-marin s’enfuit sans venir en aide à l’équipage.

Cette fiction est inspirée en partie par une histoire vraie. Je dis « en partie » parce que la piste d’un accrochage avec un sous-marin, en l’occurrence, n’a pas été retenue par la justice mais les familles des victimes en sont convaincues. L’histoire vraie, c’est le naufrage d’un bateau de pêche français il y a dix-huit ans. Les cinq marins qui étaient à bord sont morts. Le Bugaled Breizh, qui a fait naufrage en 2004, est au cœur du nouvel épisode d'"Affaires sensibles", sur France 2, déclinaison télévisée de l'émission culte de France Inter.

Fabrice Drouelle raconte avec beaucoup de clarté cette affaire à la fois complexe, tragique et captivante. La mer n’était pas déchaînée ce jour-là au large des côtes anglaises et les hommes à bord avaient de l’expérience. Que s’est-il passé ? Pourquoi le chalutier a-t-il sombré en une minute ? La justice française n’a pas tranché, elle a rendu un non-lieu.

Un accident de pêche ?

La justice britannique a rouvert le dossier récemment et c’est l’accident de pêche qui a été retenu. Le chalutier aurait accroché une dune de sable au fond de l’eau et aurait été entraîné vers le fond. Cette hypothèse révolte les familles des victimes, convaincues qu’on ne leur dit pas tout depuis le début. Qui dit sous-marin dit secret militaire...

« Affaire Sensible » s’appuie sur des images d’archives, des documents inédits et de nombreux entretiens. Il donne notamment la parole à l’amiral Dominique Salles, ancien sous-marinier cité comme expert dans ce dossier :

Ce n 'est pas parce qu'on n'a pas pu déterminer quelque chose qui permettait de mettre en cause un sous-marin qu'il n'y avait pas un sous-marin. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence !

Qu'il soit néerlandais, anglais ou même américain, ce sous-marin est une invention pour les uns, une certitude pour d'autres. Fabrice Drouelle s'entretient, sur le plateau de France 2, avec l’écrivain Yann Queffelec, convaincu par la thèse du sous-marin, et avec l’ancienne procureure du tribunal de Quimper, Anna Kayanakis, qui défend la thèse de l’accident de pêche. Tous les deux ont des arguments solides et une fine connaissance du dossier.

La grande réussite de ce documentaire, signé Alexis de la Fontaine, c’est l’équilibre entre la rigueur journalistique et le sens du récit

Un grand respect pour les faits et pour les familles des victimes, tout en parvenant à nous faire vivre cette enquête et ses rebondissements, en nous racontant une histoire. J’ai beaucoup changé d’avis, personnellement, au cours du visionnage. Évidemment, je ne me prononcerai pas sur la version la plus plausible, accident de pêche ou sous-marin, mais faites-vous votre opinion en plongeant dans ce passionnant polar en haute mer.

"Affaires sensibles", sur France 2 lundi 4 avril à 22h55 (ou en replay) : "Bugaled Breizh, un naufrage en eaux troubles"