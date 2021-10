Ce festival rennais se prolonge cette année en ligne. Amateurs et amatrices de films de genre, ne boudez pas votre plaisir ! A voir notamment : "Nouvelle Saveur", un court métrage à classer dans la catégorie "body horror".

Non, ce n'est pas une faute de frappe : ce festival s’appelle Court Métrange parce qu’il met à l’honneur des courts-métrages fantastiques et insolites. Des films étranges, donc. Il se déroule à Rennes depuis 17 ans et s'est terminé le 3 octobre.

Mais pour la première fois cette année, il se prolonge sur Internet, jusqu’au 10 octobre.

Vous y verrez des films bizarres, des films qui font peur, d’autres qui dérangent, des films drôles mais qui convoquent un rire toujours un peu grinçant. Amateurs et amatrices de films de genre, ne boudez pas votre plaisir : la programmation est riche et les films venus du monde entier.

"Mad Mieter" : insoutenables bruitages

Les films sont proposés par séances, sur la plateforme spamflix. Chaque séance coûte 3 euros 50. Je vous recommande, en particulier, celle baptisée « la grande bouffe » : vous y verrez six courts-métrages qui tournent autour de la nourriture.

Et notamment un film allemand que j’ai regardé en grande partie les yeux fermés.

Certes, je suis une petite nature, aucun doute là-dessus. Mais les deux artistes qui signent ce film de cinq minutes, "Mad Mieter", prennent un malin plaisir à installer le malaise. Le héros de leur film est une mante religieuse. Une vraie. Elle est filmée de très près et installée dans un décor miniature : un appartement bourgeois, reconstitué en maquette. Tout y est, le papier peint, les meubles, une plante verte. Cela donne à l’insecte aux grandes pattes un aspect presque humain. Pour un peu, on s’y attacherait ! Mais vous connaissez la caractéristique de la mante religieuse... Eh oui, dans ce décor domestique, on assiste au pire. Une mante en mange une autre. La scène est filmée en gros plan, on voit les mandibules au travail et les bruitages sont insoutenables. La délicatesse du décor et la lenteur des mouvements rendent la scène encore plus tragique.

"Nouvelle Saveur" : se saigner en cuisine

Toujours dans cette séance "la grande bouffe", ne ratez pas "Nouvelle saveur", de Merryl Roche. Un court-métrage français de 25 minutes. Nous sommes dans un restaurant étoilé. Marie, incarnée par la formidable Joséphine Japy, est une nouvelle recrue en cuisine. Elle travaille dur, sans parvenir à être à la hauteur. Elle est malmenée par son chef d’équipe et a du mal à se faire une place dans ce milieu très masculin. Et puis un jour, en ouvrant des coquilles Saint Jaques, Marie se coupe la main. Là, deux gouttes de sang atterrissent dans la casserole où mijotait la sauce. C’est alors que se pointe le grand chef : elle n’a pas le temps de le prévenir, il goûte et… la sauce est parfaite. Elle est enfin félicitée.

Évidemment, elle ne dira rien. Mais comment va-t-elle faire pour rester à ce niveau ? Voilà un film qui dérange avec talent, à classer dans la catégorie "body horror". "Nouvelle saveur" interroge la quête impossible de la perfection, les sacrifices que cela implique. Le contraste entre le raffinement des plats et le réalisme des plaies de Marie est glaçant. La photographie est magnifique et les plats superbement filmés, tout comme les gestes de la cuisine. C’est un peu Top Chef version hémoglobine ! Excellent film.

J'oubliais. Le thème choisi cette année pour le festival Court Métrange : le Diable et les enfers. Gardez un chapelet à portée de main, on ne sait jamais. Cette odeur de soufre n’est pas rassurante...

Court-métrange, festival en ligne jusqu’au 10 octobre.