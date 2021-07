France 3 diffuse ce soir "Parasite", le film multi-primé de Bong-Joon Ho. C'est sa première diffusion en clair à la télévision.

Extrait d'une des affiches du film de Bong Joon Ho sorti en 2019 et récompensé de 4 Oscars

C'est un film dont on a énormément parlé au moment de sa sortie en salles. Parasite est une fable politique racontant la rencontre entre deux familles de Séoul. L’une riche, l’autre pauvre. La lutte des classes à échelle domestique.

Je pourrais vous dire que c’est un film virtuose, drôle, d’une maitrise technique folle et qui sait jongler avec les registres mais j’aurais l’impression d’enchaîner les poncifs. Tout a déjà été dit sur ce film.

Je vais plutôt vous parler du lien entre le petit et le grand écran. Parce que c’est un sujet qui me passionne et que l’occasion est trop belle. Pas tous les jours qu’on diffuse aussi grand film à la télé.

D’abord, rappelons à toute fin utile qu’en France, les chaînes de télévision financent en partie le cinéma.

Alors, à ceux qui disent que la télé est bonne à jeter, rappelez-leur qu’on lui doit une bonne partie des chefs d’œuvre français.

Et puis, la télévision a toujours eu dans ces grilles de programmation des cases dédiées au cinéma. Mes premiers classiques, je les ai vu à la télé et je suis sûr que vous aussi. L’acteur Tahar Rahim en parlait récemment dans une interview accordée à Konbini.

Cette télévision-là, elle a formé des générations de cinéphiles.

Elle a aussi contribué à créer des souvenirs pour de nombreuses familles françaises.

Je me souviens de la première fois que j’ai vu le Kid de Chaplin, le Bonzaï de Coluche et l’Empire Contre-Attaque. Des grands films – chacun dans leur style – vus mon salon avec toute ma famille.

Et le lendemain, dans la cour de récré, j’en parlais à mes copains. Cette télévision-là, elle créait du commun.

C’était notre culture à tous. Il suffisait juste d’avoir une télé et nous voilà prêt à partager une séance avec des millions de Français.

Cette télévision existe toujours. La preuve ce soir avec Parasite sur France 3… Mais elle est de plus en plus délaissée par les Français. Un article du Point nous apprenait récemment que le cinéma n’arrivait plus à rassembler autant de téléspectateurs qu’auparavant.

Il n’y a pas si longtemps, on retrouvait énormément de films parmi les plus grandes audiences télé de l’année.

Plus maintenant.

Alors, comment l’expliquer ? La concurrence des séries ? La multiplication des écrans qui rendent les films plus accessibles qu’auparavant ?

Ou bien le désintérêt d’une partie du public pour la télé ?

Toutes ces raisons sont bonnes. Mais je dirais aussi que c’est le cinéma qui a changé. Il y a de moins en moins de films qui font l’unanimité. Qui arrivent à dépasser les fractures générationnelles et sociales.

En 2021, comment rassembler les enfants et les parents devant un même écran ? Comment donner rendez-vous aux pauvres et aux bourgeois au même moment devant la télévision ?

Peut-être en leur proposant un film qui justement les oppose ? C’est en tout cas le pari de France 3 ce soir avec Parasite.

Et contrairement à Netflix et à Disney , pas besoin d’abonnement. Vous payez déjà la redevance alors profitez-en.

Parasite, le dernier film de Bong Joon-Ho, à 21h00 sur France 3.