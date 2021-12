Blanche Gardin (ou plutôt son double de fiction) a décidé d'arrêter l'humour pour guérir ses maux de ventre et devenir une belle personne... Une charge féroce contre le nombrilisme contemporain. Une série déconcertante de naturel, tournée comme un documentaire, à voir sur Canal Plus.

Je vous mentirais en disant que j’ai été emballée tout de suite. Les premiers épisodes de "la meilleure version de moi-même", série de et avec Blanche Gardin, m’ont mise un peu mal à l’aise. Sans doute parce qu’elle est très singulière sur la forme. Sûrement aussi parce qu’elle se paye les féministes et que ça m’a beaucoup agacée, au début. Mais ensuite, je me suis laissé embarquer par son humour grinçant. Et de toutes façons le féminisme (ou plutôt sa version caricaturale) est loin d’être la seule cible.

Fini de rigoler !

C’est un faux documentaire qui a tous les atours d’un vrai, tourné caméra à l’épaule. Nous sommes plongés dans la vie quotidienne de Blanche Gardin, humoriste à succès, qui vit seule avec son chien et communique par Zoom avec son compagnon (l’humoriste américain Louis CK, qui joue son propre rôle). Blanche a de gros problèmes intestinaux. Je préviens ceux et celles que l’humour scatologique rebute, il y en a une bonne dose dans les premiers épisodes, personnellement j’ai trouvé ça très drôle. Elle consulte un naturopathe, qui lui suggère une solution radicale : arrêter l'humour.

Convaincue que ses blagues l’ont faite pourrir de l’intérieur, et que l’humour se fait forcément au détriment des autres, elle s’engage sur la route du développement personnel, de la quête du bien-être et de la recherche spirituelle. En réalité, elle est odieuse, cette fausse Blanche Gardin. Égocentrique, arrogante, et franchement bête souvent. Mais convaincue de devenir une « belle personne »...

Une série en grande partie improvisée

L’impression de naturel est immense, parce que les dialogues, pour la plupart, ne sont pas écrits : les scènes ont été improvisées, à partir d’une trame construite par Blanche Gardin et Noé Debré (gage de qualité : c’est à ce même duo qu’on doit le scenario de « Problemos », film d’Eric Judor).

C'est drôle, mais pas tout le temps. La satire est poussée tellement loin que le ton, au fil des épisodes, se met à changer et devient sombre. Car Blanche Gardin (le personnage) va de plus en plus mal en étant convaincue d’aller de mieux en mieux. C’est là que Blanche Gardin (la réalisatrice) se met à respecter le programme prévu : fini de rigoler. Alors se dégage un autre sujet, bien plus grave : c’est la santé mentale de l’époque qui est interrogée.

Cette place laissée à l’improvisation, avec des comédiens et comédiennes excellents dans les seconds rôles, ajoute en réalisme, mais c’est à double tranchant : certaines scènes semblent bien longues et certains épisodes, parfois, manquent de rythme. Il n’en reste par moins que c’est une série radicale et réussie, qui se moque à la sulfateuse du développement personnel, du narcissisme contemporain, de la mise en scène de soi sur les réseaux sociaux, de la bienveillance hypocritement servie à toutes les sauces et des dévoiements du féminisme. Blanche Gardin nous rappelle que nous ne sommes bien souvent que des caricatures de nous-mêmes.

« La meilleure version de moi-même », série créée par Blanche Gardin, Noé Debré et Béatrice Fournera. Avec Blanche Gardin, Paul Moulin, Louis C.K., Perkins Lyautey, Sylvie Pialat, Françoise Gazio (9 x 26 min). A partir du lundi 6 décembre à 21h10 sur Canal+ et à la demande sur My Canal.