Après le film, voici la série. Romane Bohringer et Philippe Rebot, qui vivent en "sépartement", retrouvent l'amour chacun de leur côté. Mais comment laisser une place à l'autre ? Une série tendre, drôle et pleine d'une précieuse fantaisie.

On se souvient du film, sorti au cinéma en 2018. Dans "l'amour flou", Romane Bohringer et Philippe Rebot racontaient leur séparation après une dizaine d’années de vie commune et deux enfants. Avec cette idée brillante, ou déconcertante - inédite en tout cas - de vivre en « sépartement » : deux appartements différents, reliés par la chambre des enfants. Chacun son chez soi, mais les enfants n’ont pas à changer de maison toutes les semaines. La série, en neuf épisodes de trente minutes, reprend cette histoire là ou le film l’a laissée (mais inutile d’avoir vu le film pour dévorer la série). On assiste à la vie quotidienne de ce couple séparé mais ensemble, l’école, les devoirs, les problèmes de boulot, l’état de santé du chien (personnage central, le chien). Et... la vie amoureuse de Romane et de Philippe.

Les frontières de l'autofiction

Est-ce leur vraie vie qui est ici racontée ? On ne sait jamais tout à fait. Les personnages jouent leur propre rôle, ça oui : Romane et Philippe, ainsi que les enfants, Rose et Raoul. La série a été tournée chez eux. Mais ce qui est très habile, c’est que le récit est émaillé de scènes loufoques (une séance de bébé nageur pour les chiens, ou une visite au musée qui se transforme en comédie musicale exubérante) : le scénario s’autorise des embardées fantaisistes qui insufflent de la pudeur à ce récit intime. Et en même temps, on y croit, parce que la sincérité est évidente et palpable dans cette histoire d’amour flou.

Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup. Le loup, ici, c’est la vie amoureuse des parents. Comment laisser une place à l’autre, en sépartement ? Je ne vais évidemment rien divulgâcher, mais ce n’est pas simple. Romane Bohringer rencontre un médecin, incarné par Eric Caravaca. Philippe Rebot croise la route de Valeria, apprentie chanteuse, campée par Monica Bellucci. Remarquons que les « pièces rapportées », elles, ne jouent pas leur propre rôle ! La question sera de savoir comment « refaire sa vie » - quelle horrible expression - sans tout défaire. Par ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a vu souvent rejaillir le feu de l’ancien volcan qu’on croyait trop vieux Romane et Philippe pourraient-ils retomber amoureux ? En tout cas, l'ombre de Brel plane sur toute la série, parce que Philippe Rebot est un immense fan.

Beaucoup d'amour et de pagaille

Mon coup de cœur pour cette série n'est pas flou du tout. Les dialogues sont très réussis. J’ai beaucoup ri, presque un peu pleuré aussi. Ce qui m’a beaucoup touchée, c’est que Romane Bohringer ne s’épargne pas. Elle n’a pas le beau rôle, parce c’est elle, au fond, qui a le plus de mal à détricoter le modèle familial. Dans « Hiroshima mon amour », Marguerite Duras écrit ceci : « On croit que, lorsqu’une chose finit, une autre recommence tout de suite. Non. Entre les deux, c’est la pagaille ». Cette série, jolie et drôle, tendre bourrée de fantaisie, raconte à merveille cette pagaille.

« L’amour flou », de et avec Romane Bohringer. Les deux premiers épisodes sont diffusés lundi 8/11 à 21h sur Canal Plus. Toute la saison est déjà disponible sur MyCanal.D