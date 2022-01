S'envoyer des photos dénudées est devenu une nouvelle norme de la vie amoureuse, à l'adolescence. La divulgation de ces images intimes après une rupture, le "revenge porn", est un danger dont les parents doivent prendre la mesure.

« Zone interdite », le magazine présenté par Ophélie Meunier sur M6, proposait ce dimanche 9 janvier une enquête éclairante sur les ados et le sexe. L'émission est disponible en replay et je la conseille vraiment à tous les parents, même si cela risque, disons-le, d’en effrayer certains. Il est important de comprendre comment le numérique a bouleversé l’approche de la sexualité des adolescents et adolescentes. La journaliste Eloïse Malet a obtenu de nombreux témoignages éclairants. Son reportage aborde le sujet avec intelligence et pédagogie, sans aucun sensationnalisme ni voyeurisme déplacé.

S'envoyer des nudes pour prouver son amour…

Le numérique a aussi une influence sur les relations des ados entre eux. Les histoires d’amour commencent sur snapchat ou instagram. Et la drague en ligne passe souvent par l’envoi de photos suggestives ou dénudées, que les ados appellent des « nudes ». La pratique concernait, jusqu’ici, surtout les lycéens. S’envoyer de photos dénudées est en train de devenir une norme au collège. « Les nudes, tout le monde en fait », expliquent les jeunes gens qui témoignent. Ces photos ou vidéos sont souvent réclamées comme preuve d’amour ou de confiance dans une relation amoureuse. La pression se fait forte sur celles qui refusent de jouer le jeu. Et certaines voient ensuite ces images diffusées sans leur accord. C’est ce qu’on appelle le « revenge porn ». Un phénomène qui a explosé depuis quelques années et dont sont victimes les filles, dans l’immense majorité des cas.

Attention à ne pas blâmer la victime

Des militantes, que l'on voit dans ce reportage, se sont lancées dans une guerre sur les réseaux sociaux, sous le hashtag « stop fisha », pour signaler ces comptes fisha et tenter de les faire fermer, un à un. Elles rappellent une chose importante : attention à ne pas blâmer la victime. Celui qui enfreint la loi, celui qui est condamnable, dont le comportement doit être dénoncé, c’est celui qui diffuse la photo, celui qui la partage. Pas celle qui l’a envoyée. Bien sûr, cela n’empêche pas de rappeler aux ados d’être prudentes avec les images qu’elles choisissent de partager, de faire attention. Car l’envoi de photos intimes fait partie de la vie amoureuse à l’ère du numérique. La responsabilité des parents, c’est de rappeler à ceux qui seraient tentés de diffuser de telles photos, qu’ils risquent une sanction pénale : 7 ans de prison et 100.000 euros d’amendes s’il s’agit de la photo d’une mineure.

Pour réagir quand son enfant est victime de violence numérique, quelle qu’elle soit, on peut demander de l’aide, en appelant le 3018. C’est le numéro de l’association e-enfance, qui vous indiquera la marche à suivre si votre enfant, par exemple, est victime de chantage de la part de quelqu’un qui détient des images et menace de les diffuser.

« Ados et sexualité : quels dangers les guettent ? » : l’émission « Zone Interdite » est à voir en replay, sur le site de M6.