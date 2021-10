Ce documentaire éclaire les ressorts de la haine 2.0 en donnant la parole à des hommes et des femmes dont les convictions, selon eux, justifient les insultes et les menaces sur les réseaux sociaux. De quoi alimenter la réflexion sur la responsabilité des plateformes.

Steven, militant antiraciste est révolté par les violences policières. Il assume et revendique ses propos haineux en ligne. © Cinété / France TV

Lorsqu’il est question de haine en ligne, on entend souvent parler des victimes, à juste titre évidemment : ceux et celles qui reçoivent des insultes et des menaces. Voici un documentaire qui donne la parole à ceux qui écrivent les messages, qui les diffusent, les publient. Appelez-les des « trolls » ou des « haters ». Le terrain est glissant, mais ce film est intelligent et nuancé. « Les réseaux de la colère » sera diffusé lundi 11 octobre dans l’émission « Infrarouge », présentée par Marie Drucker sur France 2.

Quand Internet est un défouloir

La journaliste Helène Lam Trong se place à hauteur d’être humain, ou plutôt à hauteur de clavier. Elle a interrogé un jeune militant antiraciste révolté par les violences policières et qui diffuse tous les jours des messages anti-flics.

Mais aussi une femme proche des gilets jaunes qui publie régulièrement des messages d’appel au meurtre de tel ou tel ministre.

Un activiste anti-chasse qui pratique le "name and shame" : il diffuse les noms de chasseurs adeptes de safari pour appeler les internautes à les insulter. Ou encore une jeune femme membre de « génération identitaire » (un groupuscule d’extrême droite) qui sème la haine avec un flegme atroce et en reçoit, à son tour, des torrents.

Au nom de leur combat, qu’ils jugent noble et légitime, ces hommes et ces femmes écrivent le pire

Des appels au meurtre, au viol, au suicide. Leurs posts sur les réseaux sociaux apparaissent à l’écran pendant qu’ils témoignent face à la caméra. Des messages insoutenables de haine et de violence. Des propos interdits par la loi. L’ambition du documentaire n’est pas de renvoyer tous ces gens dos à dos, ou de les mettre sur le même plan. Pas du tout : il s’agit de comprendre les ressorts de la haine 2.0. Et ces témoignages sont éclairants. Ils montrent le besoin qu’ont ces hommes et ces femmes de se défouler, se soulager, de donner du sens à leur colère. Et de faire grimper leur "score", leur nombre d’abonnés sur les réseaux. Ce documentaire, à mon avis, est salutaire. Mais j’ai fait le choix, ce matin, de ne pas vous diffuser d’extrait de ces témoignages. On a le droit de ne pas avoir envie de les entendre de bon matin…

Don Quichotte contre les moulins à vent de la haine 2.0

Et puis, au milieu de toute cette haine, il y a des gens dont je n’avais jamais entendu parler, qui se reconnaissent sous le hashtag « je suis là ». Quand l’un ou l’une des membres de cette communauté en ligne eux repère sur le web un contenu haineux, les autres affluent pour rééquilibrer le débat. Inlassablement, la brigade « je suis là » vient rappeler que le racisme ou l’homophobie ne sont pas des opinions. Que les incitations à la haine et les appels au meurtre sont interdits par la loi. C’est un coup d’épée dans l’eau ? Oui, bien sûr. Mais ces Don Quichotte qui se battent contre les moulins à vent de la haine en ligne redonnent foi en l’humanité connectée, je dois dire.

Amplification algorithmique

La responsabilité des plateformes est-elle évoquée, dans ce documentaire. Pour dénoncer l’amplification algorithmique, la façon dont les algorithmes de Facebook, Youtube et consorts mettent en avant les contenus violents et créent des bulles de filtre pour exacerber le sentiment d’impunité des internautes. N’oublions pas que la violence que les plateformes laissent prospérer en connaissance de cause conduit à des drames bien réels. Samuel Paty, professeur d’histoire, a été désigné par un parent d’élève dans une vidéo devenue virale sur Facebook, avant d’être sauvagement assassiné.

Comment en est-on arrivé là ?

La réponse réside sans doute dans un malentendu originel : les réseaux sociaux n’ont pas été conçus pour nous informer ou nourrir le débat public. Leur unique but, c’est de collecter nos données pour les revendre à des publicitaires. Je sais que vous le savez, mais il est sain de le marteler. Le besoin de régulation est urgent et colossal.

« Les réseaux de la colère » : documentaire d'Hélène Lam Trong, à voir sur France 2 lundi 11 octobre à 22h40.