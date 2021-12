Amis depuis leurs débuts au théâtre dans les années 1950, ils le sont restés toute leur vie. Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret sont au cœur d'un très savoureux documentaire de Pascal Forneri.

Ils étaient d'immenses comédiens, trois géants du cinéma français. Philipe Noiret, Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort sont au cœur d’un documentaire au charme fou, diffusé lundi 13 décembre sur France 3. Son titre : "Les copains d’abord". Car ces trois-là étaient très amis dans la vie. Le documentaire s’appuie sur des images d’archives, sur des extraits de leurs films et sur des entretiens avec ceux et celles qui les ont bien connus, acteurs, actrices, réalisateurs. Et notamment Patrice Leconte :

Ils avaient une forme de folie élégante. Ils ne cherchaient pas à cacher leurs fêlures. Ils avaient quelques chose de poétiquement incorrect, dans leur comportement et dans leur personnalité, mais avec une formidable vérité. Ils pouvaient être dramatiques, drôles, mais toujours un peu à côté. Comme s'ils roulaient sur le bas côté. Cela m'a toujours touché beaucoup. Troublé, aussi.

Avec ces acteurs-là, rien n’était jamais banal, ajoute le cinéaste Patrice Leconte. Le documentaire - c’est l’un de ses intérêts - entre dans le détail sur cette question du jeu d’acteur. Comment Noiret, Rochefort et Marielle travaillaient-ils, comment entraient-ils dans la peau d’un personnage ? Ce qui ressort clairement, c’est qu’ils n’ont jamais perdu de vue, au cours de leur longue et riche carrière, le plaisir de jouer.

Des carrières nées en toute nonchalance

On remarque beaucoup de points communs, entre eux trois. D’abord, sans doute, le fait d’être arrivé au théâtre, dans les années 1950, par un mélange d’ennui et de paresse. Pas franchement par vocation ! Cela n’empêche pas - loin s’en faut - le talent fou. Peut-être même que cela aide à ne pas se prendre trop au sérieux et à ne pas vivre ce métier comme une compétition. Ils n’avaient pas de plan de carrière et se laissaient porter par l’envie de profiter.

Autre point commun : leurs complexes. Tous les trois étaient un peu désolés par leur physique, et ont su en faire un atout, un outil pour insuffler de l’humanité dans leurs rôles. Pour incarner des gens « normaux », avec tous les guillemets du monde. L’admiration, aussi, les rassemblait : Marielle, Rochefort et Marielle avaient une immense admiration les uns pour les autres.

Etienne Dorsay président !

Antoine De Caunes prête sa voix pour le commentaire : autre raison de ne pas rater ce documentaire ! Les extraits de films, surtout, sont très finement choisis. Des films d’auteurs comme des nanars, car Marielle, Rochefort et Noiret avaient le don de fédérer. En vrac et dans le désordre : "Tandem", "Le mari de la coiffeuse", "Cinéma Paradiso", "Calmos", "Alexandre le bienheureux", "Les galettes de Pont Aven". Sans oublier "Un éléphant ça trompe énormément" : Jean Rochefort y est irrésistible dans la peau d’Étienne Dorsay, un cadre un peu désabusé et dépassé par son époque.

D'ailleurs, êtes-vous au courant qu’Étienne Dorsay est candidat à la prochaine présidentielle ? C’est un journaliste de l’Obs qui lui redonne vie sur les réseaux sociaux et dans les colonnes du magazine : il en fait le candidat de la banalité superbe. Le slogan de campagne d’Etienne Dorsay : "Pour une France sans lundi". Voilà ce dont on a besoin aujourd’hui.

► "Rochefort, Marielle, Noiret : les copains d’abord". Documentaire signé Pascal Forneri. Lundi 13 décembre sur France 3 à 21h05.