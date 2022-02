Cette excellente série, adaptée d'un roman irlandais, est diffusée pour la première fois sur une chaîne gratuite en France. "Normal People" raconte les amours brûlantes et tourmentées de Marianne et Connell, du lycée à l'université. Les scènes d'intimité sont particulièrement réussies.

Daisy Edgar-Jones (Marianne) et Paul Mescal (Connell). "Normal People". © Element Pictures Production 2020

C'est la première diffusion en France sur une chaine gratuite de "Normal people". Ne ratez pas cette série qui débarque sur France 5 ce lundi 14 février à 21h (quatre épisodes chaque lundi soir) et sur la plateforme France TV Slash (l’intégralité des épisodes sera mise en ligne à 18h).

Adaptation du roman à succès de Sally Rooney, "Normal people" raconte l'histoire d’amour incandescente et compliquée entre Connell et Marianne. Ce garçon et cette fille, élèves dans la même classe au lycée, s’ignorent superbement, parce que tout les oppose. Lui est sportif et très populaire, toujours entouré d’une bande de potes. Elle est solitaire et étrange aux yeux des autres, fière et insolente avec les profs. Ils se côtoient malgré eux, car sa mère à lui, la mère de Connell, est femme de ménage et travaille pour la famille de Marianne, qui vit dans une grande maison bourgeoise. Une relation secrète va voir le jour entre eux.

Filmer le désir

Rarement le désir et le plaisir n'ont été aussi bien filmés. J’en ai des frissons rien que d’y penser. Il y a une dizaine de scènes de sexe au fil des douze épisodes de "Normal People" : elles ne sont pas - loin de là - le seul intérêt de cette série, mais elles sont particulièrement réussies. Sans doute parce que l’équilibre fragile de ces instants est autant montré que leur beauté. Il y règne un naturel et une tendresse immensément rares.

A quoi cela tient-il ? Il faut plutôt se demander à qui ça tient. Elle s’appelle Ita O’Brien. C’est une Britannique d’une cinquantaine d’années. Elle exerce un métier encore récent : elle est coordinatrice d’intimité. Elle a travaillé sur cette série, mais aussi sur "Sex Education". Sa mission, sur un tournage, est de préparer les scènes de sexe. Il s’agit de respecter le consentement des comédiennes et comédiens, notamment. Plus ils sont à l’aise et se sentent respectés, plus cela se ressent sur leur jeu et sur la qualité de la scène. Impossible d’imaginer que la grande justesse qui se dégage de "Normal People" et qui rend cette série si forte ne soit pas en grande partie du fait de la coordinatrice d’intimité.

La pression du regard

Vous me direz : les scènes de sexe dans une histoire d’amour, c’est toujours mieux quand elles sont réussies. Oui, mais dans "Normal People", sans doute encore plus. Parce que Connell, le garçon populaire, ne veut pas que cela se sache, au lycée. Marianne l’accepte. Leur passion sera clandestine. On les suit pendant plusieurs années, entrecoupées de quelques ellipses, et les voilà à l’université. Cette fois, c’est Connell qui a du mal à s’intégrer, et Marianne qui est populaire. Tous les deux sont issus de milieux sociaux très différents. En somme, la question au cœur de cette histoire est celle du poids de la pression sociale, du regard des autres, face à la connexion de deux êtres aimantés l'un vers l'autre. Autrement dit, il était crucial que notre regard, celui de la caméra, soit irréprochable.

France 5 a décidé de lancer "Normal people" le 14 février. Cette série si belle, si intense, si tendre et si subtile méritait mieux, à mon avis, que d’être associée à la Saint Valentin. On n’aura qu’à prétendre que ce n’est pas fait exprès.

"Normal people" : les quatre premiers épisodes lundi 14/02 sur France 5 à 21h. Et la totalité de la saison (12 épisodes de 25 minutes) sera en ligne à 18h sur France TV Slash.