La cinéaste est l'invitée d'Augustin Trapenard sur la plateforme BrutX. Elle y parle d'écriture cinématographique, de regard, d'enfance... Céline Sciamma se livre, dans un lieu secret et mythique pour elle : le temple de l'amitié, à Paris. Ce "Plumard" est une pépite.

Augustin Trapenard reçoit Céline Sciamma dans "Plumard". Elle a caché une lettre quelque part... © Philippe Mazzoni / BrutX

Il se passe de bien jolies choses dans le plumard d’Augustin Trapenard. Pour « Plumard », son émission sur BrutX, il reçoit ses invités dans un charmant canapé-lit, à mi-chemin entre le tapis volant (parce qu’il change de décor à chaque émission) et la malle aux trésors (parce que ses accoudoirs sont pleins de surprises). Le nouvel épisode, avec la cinéaste Céline Sciamma (en ligne à partir de 16h le 14 mars), est un vrai bijou.

Ce qu'écrire veut dire

Une cinéaste dans une émission littéraire ? Le sujet de « Plumard » est l’écriture au sens large. Céline Sciamma est scénariste et réalisatrice, elle a d’ailleurs reçu le prix du scénario à Cannes pour « Portrait de la jeune fille en feu ».

Quand on écrit un scénario, on joue à anticiper qu'on va jouer. On invente les règles d'un jeu.

Il est question, dans cet entretien, des liens entre l’improvisation et l’écriture, ou encore de la façon dont s’écrit le hors-champ, les images qui n’apparaissent pas à l’écran. Ces coulisses de la création sont captivantes.

Cinéma de l'enfance

Et puis il y a l’enfance. Céline Sciamma a du talent, entre autres, pour filmer des enfants. Tout simplement parce qu’elle les prend au sérieux. Elle bouleversante quand elle s’élève contre la façon dont on compte sur eux, collectivement : on répète que les enfants et les ados sont ouverts d’esprits, progressistes, attachés à la planète, alors demain tout ira bien. Cette idée la révolte. Elle y voit une façon de mettre la responsabilité du futur sur les épaules de ceux qui n’ont aucun pouvoir. Si vos enfants vous impressionnent, battez-vous aujourd’hui pour leurs idées !

Dans le temple de Natalie Clifford Barney

Le tapis volant canapé-lit, cette fois, s'est installé dans un temple secret et fascinant. Au numéro 20 de la rue Jacob, à Paris, dans un jardin fermé au public, se trouve un temple à l’amitié. Cet endroit a appartenu à une femme de lettre américaine, Natalie Clifford Barney. Elle y tenait salon au début du vingtième siècle. Elle fut l’une des premières femmes à vivre au grand jour son homosexualité et devint une figure de la littérature lesbienne. Immense source d’inspiration pour Céline Sciamma. Aussi la cinéaste est-elle très émue quand, dans cet endroit mythique pour elle, la comédienne Noémie Merlant se pointe par surprise pour lui lire quelques vers de Natalie Clifford Barney consacrés à l’amitié, justement :

Tu ne dors pas et moi je veille / Ta fièvre est ma température / Mon âme proche s'émerveille / De tant souffrir de ta blessure.

Enfin, qu’il y a-t-il à l’intérieur du canapé, puisque c’est aussi une malle au trésor ? Des archives. Et notamment une lettre. Avant, bien avant de tourner « Portrait de la jeune fille en feu », avec Adèle Haenel et Noémie Merlant, Céline Sciamma avait écrit une lettre à ce film. Elle l’a retrouvée dans un vieux cahier : lettre au film...

Je voudrais que tu sois droit. Je voudrais que ton intensité vienne de ta tension amoureuse. (...) Je voudrais que tu sois radical et généreux. (...) Je voudrais que tu sois sincère, que tu brises le cœur et que tu consoles. Je voudrais qu'on ait longtemps les larmes aux yeux et qu'une fois on fonde en larmes, à la fin. Je voudrais que tu sois insulaire, que la nature soit en colère, parce que l'appel du dehors n'est pas confortable, la liberté est hostile.

L’essentiel était déjà là. Quelle idée magnifique, que d’adresser une lettre à son propre film ! Céline Sciamma montre ici que le travail d’écriture est un dialogue entre soi et soi : c’est la plume au carré dans le Plumard.

« Plumard », avec Céline Sciamma (50 minutes) : à voir sur BrutX.