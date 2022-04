On l'a connu dans le rôle de Batman ou celui de Jim Morrisson. Val Kilmer, qui a 62 ans aujourd'hui, souffre d'un cancer de la gorge. Depuis quarante ans, il filme sa vie. Un documentaire à voir sur OCS se plonge dans ces archives et offre une réflexion touchante sur le métier de comédien.

Val Kilmer dans une autobiographie aux allures de testament, à voir sur OCS. © Radio France / OCS

Val Kilmer est un acteur américain dont je ne pensais rien de particulier, je dois dire. Je voyais qui il était, il a joué dans « Top Gun » et dans « Willow », deux gros succès des années 80. Il a porté la cape de Batman et a incarné Jim Morrison dans le biopic signé Oliver Stone. Il était, pour moi, un acteur américain parmi d’autres, ni excellent ni médiocre. Et pourtant le documentaire "Val", disponible sur OCS, m’a passionnée.

L'acteur sans voix

D’abord parce que c’est une vie entière qui défile sous nos yeux. Val Kilmer, très tôt, a filmé sa vie quotidienne. Il a fait partie des premiers de son entourage à avoir une caméra. Il filmait sans cesse et stockait des centaines de cassettes dans des boites. C’est sur ces images d’archives, aussi bien des coulisses de tournage que des vidéos familiales, que se sont appuyés les deux réalisateurs de ce documentaire, sobrement intitulé « Val ».

« Mon nom est Val Kilmer, je suis un acteur. » Ainsi démarre le film, et pourtant ce n’est pas lui qui parle. Car l’acteur souffre aujourd’hui d’un cancer de la gorge, il a perdu sa voix. Il peut s’exprimer, en appuyant sur un tube qui sort de sa gorge, mais c’est épuisant et pas très audible. Alors c’est son fils, Jack, qui prend la parole à sa place, en voix off.

Ce que jouer veut dire

Val Kilmer a 62 ans aujourd'hui. Il en parait vingt de plus, il est affaibli par la maladie et cela fait évidemment de l’effet de voir ainsi défiler sa vie. Mais au-delà de l’autobiographie, ce documentaire offre une réflexion très sensible, très personnelle, sur le métier d’acteur. Val Kilmer est d’abord un homme de théâtre. Il a rêvé toute sa vie de jouer Hamlet. On le voit répéter inlassablement la même réplique, face à une caméra : « Ah, si cette chair trop solide pouvait se fondre, se dissoudre et se perdre en rosée ».

Ce que jouer veut dire. Voilà le sujet de ce documentaire. Val Kilmer voulait tester les limites de la réalité et de l’illusion. On comprend à quel point l’écart entre les rôles qu’il aurait voulu jouer et ceux qu’on lui proposait s’est creusé, au fil des années.

Le drame de sa vie, surtout, c’est la mort de son petit frère Wesley, à l’âge de 15 ans. Ce frère qui était fou de cinéma et avec qui il tournait des films amateurs par dizaine, quand il était enfant. Val Kilmer a commencé sa carrière dévasté par le chagrin et cette blessure traverse tout son parcours.

Acteur ingérable

Il n’élude pas les facettes les moins reluisantes de sa personnalité. Notamment, sa réputation d’acteur pénible, de type ingérable sur les tournages. Il parle aussi de ce qui l’occupe aujourd’hui : rencontrer des fans, signer des autographes, gagner de l’argent sur sa carrière passée puisque le travail d’acteur lui est désormais impossible. Il sait que cela peut sembler pathétique, mais préfère y voir une occasion d’être reconnaissant à l’égard de son public.

Peu de temps avant de perdre la voix, Val Kilmer était sur scène dans la peau de Mark Twain, écrivain et humoriste américain. Val Kilmer voit beaucoup de parallèles entre lui et cet auteur du 19ème siècle, notamment la place du deuil dans leur vie. Une séquence marquante montre Val Kilmer en train de répéter son rôle. « Comment guérit-on un cœur brisé ?, se demande-t-il grimé en Mark Twain. Quels sont les mots qui guérissent un cœur brisé ? Je sais que ce n’est pas la question la plus importante au monde, mais c’est le boulet et la chaine autour de ma mémoire ce soir. »

Cette autobiographie est d’autant plus émouvante qu’elle a des allures de testament. Mais la nostalgie n’est pas seulement triste, loin de là ! « J’ai eu une vie magique, dit-il. J’en ai capturé quelques instants ».

« Val » : un documentaire de Ting Poo et Leo Scott, à voir sur OCS.