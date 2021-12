Et si on regardait Gentefied sur Netflix ? Une série ayant pour décor un petit restaurant mexicain traditionnel au cœur d'un quartier en pleine gentrification de Los Angeles.

Que diriez-vous de goûter ces délicieux tacos al pastor préparés avec amour depuis toujours par ce grand-père qui tient ce petit restaurant familial à Los Angeles ? On en rêve tous mais dans cette série, ce boui-boui mexicain risque de fermer à cause des loyers qui sont de plus en plus élevés dans le quartier. Le chef de famille est littéralement étranglé par la gentrification qui menace son activité.

Du coup, il fait face à un dilemme : soit il reste fidèle à sa manière de gérer son restaurant familial au risque de faire faillite, soit il augmente les prix de ses tacos et tente de séduire une population plus huppée au risque de perdre sa clientèle historique.

Et voici que son resto de tacos devient l'emblème d'une lutte des classes dans un quartier en pleine mutation. Et même au sein de sa propre famille, on se déchire sur la méthode à adopter. Son petit-fils Chris, qui n'a pas grandi parmi les siens et qui s’est un poil embourgeoisé, est persuadé qu'il faut tout changer.

Ça ne plait ni à son grand-père, très attaché à sa gastronomie traditionnelle, ni à sa cousine, militante de gauche qui pense qu'il faut résister à tout prix à la gentrification et ne pas céder aux sirènes du capitalisme.

Car sous ses airs de comédie légère, Gentefied s’attaque à des questions éminemment politiques…

Tout y passe. La place des immigrés mexicains et de leurs enfants aux États-Unis, le communautarisme, l'acceptation de l'homosexualité au sein de la communauté latino-américaine… Sans oublier la gentrification et la conscience de classe.

La deuxième saison, qui est sortie il y a quelques jours, se penche sur la question des sans-papiers. Des hommes et des femmes qui vivent avec la menace de l’expulsion qui plane au-dessus de leurs têtes. Comment médiatiser ses récits de vie sans tomber dans le misérabilisme et sans rien enlever de leur dignité ? C’est tout le sujet de ces quelques épisodes.

Et si la série s’essouffle un peu à mon sens, elle parvient tout de même à garder ses qualités premières : de la légèreté et de la finesse pour traiter des sujets lourds et parfois explosifs.

Les épisodes sont courts, les deux saisons se regardent vite – et c’est une qualité dans un monde où l’on peut parfois avoir l’air d’être submergé par les séries et les films.

Je préfère vous prévenir, ce n’est pas la série du siècle mais on s’y sent bien.

On a envie de rester dans ce petit restaurant si réconfortant et de passer du temps avec tous ces personnages ultra attachants.

Et ça, c’est dû à un casting réussi. Un casting essentiellement latin et ça mérite d'être souligné parce que c'est encore trop rare alors qu’ils représentent pourtant 18% de la population américaine.

Et surtout, c'est une série écrite et produite par des latino-américains. Peut-être pour cela que Gentefied respecte autant ses personnages et qu'elle n'en fait pas des stéréotypes. Peut-être pour ça, aussi, que cette série semble si authentique… Aussi authentique que des tacos al pastor !

Gentefied, à voir sur Netflix !