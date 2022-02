Sophie-Marie Larrouy, dans son podcast à succès, pose des questions absurdes à des personnalités et pratique avec brio l'art de la conversation. "À bientôt de te revoir" est désormais filmé, à voir sur France TV Slash. Idéal pour se rapprocher encore du canapé. Et c'est toujours aussi drôle.

Je vous vois venir avec vos sarcasmes. Un podcast filmé ? C’est une émission de télé, quoi ! Oui, c’est vrai. Mais ce n’est pas la moitié d’une sacrée bonne nouvelle. "À bientôt de te revoir" passe à l’image, sur la plateforme France TV Slash. Ce podcast produit par Binge Audio est animé par la comédienne Sophie-Marie Larrouy. Elle a choisi ce titre en hommage à sa grand-mère, qui termine ainsi ses messagers vocaux : "Je t’aime bien. À bientôt de te revoir".

Une anti-interview

Sophie Marie-Larrouy maitrise comme personne l’art de la conversation. Car c’est un art, à ce niveau ! Elle discute, sur son canapé, avec une personnalité, devant un public. Cette journaliste de formation a très vite compris que le cadre formel de l’interview ne lui convenait pas. Sophie-Marie Larrouy a un sens de la digression ahurissant : elle ouvre des parenthèses dans les parenthèses, ça part dans tous les sens. Parmi les gens qui se sont assis sur son canapé, on peut citer Pénélope Bagieu, Eddy de Pretto, Augustin Trapenard. Des gens qu’elle aime bien, c’est assumé, la rencontre est bienveillante. Et c’est très drôle.

Fred Musa, animateur radio qui règne sur la "planète rap" de Skyrock, est l'invité de cette première fois filmée. Il est question, dans cet entretien, de tatouage de jeunesse, de chou-fleur rôti, de Céline Dion, de tyrolienne et d'implants capillaires. Un entretien délicieusement kamoulox, preuve que la caméra ne bride pas Sophie-Marie Larrouy !

"À bientôt de te revoir", précision importante, est toujours un podcast, mais désormais disponible en "copie double". Et l’image n’est pas gadget, ici. En tout cas pour les broncheurs et les broncheuses (c’est ainsi que Sophie-Marie Larrouy appelle ses fans). Une impression de familiarité immense se dégageait du son, on avait envie d’être encore plus avec eux. L'image nous rapproche du canapé.

Tu as déjà dragué en anglais ?

Cela dit, le meilleur ingrédient de ce podcast n’est pas visuel : ce sont les questions sorties de nulle part. Des questions absurdes mais qui font surgir des réponses folles. On est à des milliers de kilomètres de l’interview promo, où l’invité répète ce qu’il ou elle a déjà dit ailleurs. Exemples : Si tu devais donner un prénom à ta voix, tu l’appellerais comment ? Qui serais-tu si tu n’étais pas toi ? Tu as déjà dragué en anglais ? (Je recommande au passage l'épisode du podcast avec Alice Zeniter, car l'écrivaine répond à cette dernière question. C'est, à mon avis, l'un des meilleurs "A bientôt de te revoir").

Chaque invité révèle une facette inédite de sa personnalité. "À bientôt de te revoir" est une discussion légère, mais pas superficielle. Sophie-Marie Larrouy observe son époque, elle sait remarquer les petits détails qui racontent l’air du temps et s’en moquer, sans jamais oublier de se moquer d’elle-même. Parfois, on apprend plus sur elle que sur l’invité. Mais c’est une tactique imparable pour que l’invité se sente en confiance et se livre plus qu’ailleurs. Plaisir d’offrir, joie de recevoir.

"À bientôt de te revoir", à voir sur France TV Slash lundi 21/02 à partir de 18h.