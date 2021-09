La série avec Jennifer Aniston et Reese Whiterspoon est de retour sur Apple TV +. Une saison 2 diablement efficace, où se mêlent les tourments intimes des personnages et des grands débats de société. Avec toujours des personnages dévorés par l'ambition, experts en faux semblants.

La saison 2 du Morning Show est lancée sur Apple TV , mais au compte-goutte ! Un épisode seulement par semaine, de quoi faire enrager les fans. L’idée, bien sûr, c’est d’éviter que vous n’avaliez toute la saison d’un coup et résiliez ensuite votre abonnement. Mais ce compte-goutte est cruel, car la série est diablement bien ficelée et l’intrigue menée tambour battant. Avec des personnages souvent odieux et pourtant excessivement attachants.

Juliana Margulies au casting de la saison 2

« The Morning Show » raconte les coulisses d’une émission de télé américaine : la matinale d’une chaîne nationale. Casting en or : Jennifer Aniston et Reese Whiterspoon (qui a notamment incarné la petite sœur de Rachel dans Friends : les retrouvailles sont amusantes). Mais aussi Steve Carell et une nouvelle venue de choix pour cette saison 2 : Juliana Margulies. Elle était Carol, dans Urgence : l’infirmière dont Doug Ross était amoureux. Elle a aussi marqué les fans de la série « The good wife », dans le rôle d’une avocate. Elle est parfaite, ici, dans le rôle d’une journaliste télé de la même chaine. Sa rivalité avec Jennifer Aniston, alias, Alex Levy, fait des étincelles.

Si la première saison de the Morning Show tournait autour de la révolution « me too », cette saison 2 s’empare de d’autres faits de société : la place des minorités, ou encore ce que certains appellent la « cancel culture ». La dictature de l’audience est aussi évoquée : faut-il montrer aux gens seulement ce qu’ils veulent voir ? Et puis… il est question d’un petit virus venu de Chine qui mérite à peine, dans les premiers épisodes, un reportage dans le journal. Nous sommes au tout début de l’année 2020. Ensuite viendra le confinement.

Tourments intimes et enjeux médiatiques

Une série télé sur les coulisses de la télé : la mise en abyme fonctionne à plein. D’autant que le scénario entremêle avec brio les enjeux éditoriaux avec les tourments intimes des personnages. C’est un soap qui se nourrit de satire politique et médiatique. Et je peux vous dire qu’en matière de vie privée, cette saison 2 est riche en rebondissements !

Ce qui me plait énormément, dans « the Morning Show », surtout, c’est le festival d’hypocrisie. Tous les personnages sont des stratèges, des virtuoses du faux-semblant. On se fait des hugs dans un sourire immense pour mieux se poignarder ensuite. La compétition entre les divas de la télé est sanglante. Il y a de quoi être happé par les alliances, les trahisons, les rancunes, le mensonge. Le cynisme. Mais il est surtout désarmant de constater à quel point tous ces requins ne sont pétris que d’insécurité, de failles, de besoin d’être aimés. Tous et toutes ont un petit cœur qui bat, bien caché derrière leur ambition.

« The Morning Show », saison 2. Trois épisodes disponibles pour l’instant sur Apple TV . Ensuite, un épisode chaque vendredi jusqu’à la mi-novembre.