Aine est une Irlandaise qui vit à Londres et cache sa mélancolie derrière un humour ravageur. Les raisons de comparer cette série avec "Fleabag" sont nombreuses, mais on les oublie vite pour plonger dans cette histoire portée par deux héroïnes immensément attachantes. La sororité en majesté.

La saison 2 de This way up est disponible depuis peu sur Canal Plus. Je n’avais jamais vu cette série, mais je me suis rattrapée, pour une bonne raison : on ne cesse de la comparer à Fleabag. Quelqu’un m’a même dit récemment : « This way up, c’est Fleabag en mieux » ! Or Fleabag est une de mes séries préférées au monde, indétrônable, inoubliable. Je me suis donc précipitée.

Les points communs, en effet, son nombreux. Comme Fleabag, This way up se passe à Londres et raconte la vie quotidienne d’une trentenaire à la répartie géniale, qui planque son cynisme et sa mélancolie derrière un humour ravageur. Comme dans Fleabag, cette femme a une sœur et leur relation est au cœur de la série. La grosse différence, c’est que ces deux sœurs-là s’entendent à merveille, leur relation est fusionnelle et pleine de tendresse. Mais j’ai très vite cessé de comparer, à vrai dire, pour plonger dans cette série, tant les personnages sont attachants, les dialogues remarquables et les comédiennes épatantes. This way up a été créé et écrit par celle qui joue le rôle principal, Aisling Bea, une humoriste irlandaise bourrée de talent.

Le combat ordinaire

L’héroïne, Aine, tente de reprendre sa vie en main après un passage à vide. La première saison démarre quand elle sort de clinique après une dépression. Je vous entends d’ici me dire qu’on n’a pas envie de regarder une série sur la dépression. Et pourtant si, je vous assure : c’est drôle, piquant et touchant. Oui, on peut parler avec humour du combat ordinaire, de la bagarre quotidienne, celui qui consiste à essayer d’aller mieux. Aine est une hypersensible qui tient le coup pour sa sœur, Shona. Car Shona s’inquiète. Et la série raconte ce cheminement pour relever la tête. Dans une interview au journal le Monde, Aisling Bea (la créatrice de la série) explique que « faire le clown, ce n’est pas mettre un masque. Utiliser la comédie pour surmonter nos souffrances est une excellente chose. Les Irlandais font ça naturellement, il ne s’agit pas de planter des blagues partout, mais de toujours finir par une blague. » Aine maitrise l’art de la vanne qui évite les sujets douloureux, celui de l’esquive, de l’acrobatie oratoire. Même chez la psy, elle fait des blagues :

Combien de psys faut-il pour changer une ampoule ? Un seul. Mais il faut que ça vienne de l’ampoule.

Cela ne fait par rire sa thérapeute, étonnamment…

Mon amie, ma sœur...

C’est donc l’histoire de deux sœurs irlandaises qui vivent à Londres. Leurs vies amoureuses, leurs vies professionnelles (Aine est prof d’anglais, Shona est cadre dans la finance). Mais c’est surtout la relation entre elles qui est exceptionnelle. Elles s’adorent, se font marrer, s’envoient des piques, elles se connaissent par cœur. Dans la saison 2, Aine va mieux, c’est Shona qui est traversé par des doutes amoureux. Jamais une relation entre deux sœurs de fiction ne m’a autant emballée : leur duo est remarquablement écrit et incarné. Sans doute parce que les deux comédiennes sont très amies dans la vraie vie.

Le dernier épisode, je vous le garantis, fera faire à votre cœur plein de petits bonds dans tous les sens. Cette saison 2 - c’est écrit à la fin en lettres blanches sur écran noir - est dédiée « à tous ceux et à toutes celles qui ont besoin de se souvenir que l’espoir est là. » Mais alors, est-ce vraiment « Fleabag en mieux » ? Je refuse de me prononcer. C’est comme si vous me demandiez de choisir entre mes deux sœurs ! Impossible. Je les aime toutes les deux autant.

« This way up » (12 x 25 minutes) Les deux saisons sont disponibles sur Canal Plus. Quant à « Fleabag », c’est à voir sur Amazon Prime Vidéo.