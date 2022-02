La section "Pop Up" du festival international du court-métrage, qui se déroule en ce moment à Clermont-Ferrand, propose cinq films disponibles gratuitement en ligne. A ne pas rater : "Promo 2000" et "Un monde sans rap".

C'est l'histoire d'une fille qui voulait qu'on l'oublie. Juliette Tresanini dans "Promo 2000". © Paul Lapierre / Webedia

Clermont-Ferrand est à nouveau, jusqu'au 5 février, la capitale du court-métrage. Après une édition 100% numérique l'an dernier pour raison sanitaire, le festival international du court-métrage est de retour "pour de vrai". Mais pour celles et ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir assister à des projections, en Auvergne, le numérique a du bon. Deux possibilités : « court-circuit », l’émission d’Arte, disponible en ligne, qui propose certains films en compétition. Mais aussi le site du festival : les cinq films sélectionnés pour le prix YouTube du court métrage de fiction sont disponibles gratuitement sur le site du festival. C’est la section « pop-up », la fenêtre sur le web du festival : ces films ont été repérés sur le net.

"Promo 2000" : exister dans la mémoire des autres

Un court-métrage, en particulier, m’a beaucoup plu : « Promo 2000 », de Paul Lapierre. Carole est invitée à une fête des anciens élèves du lycée. Mais elle doit se rendre à l'évidence, entre deux mojitos : personne ne la reconnait.

Y a-t-il un seul élève de cette satanée terminale G qui ne l’ait pas oubliée ? Il se trouve que Carole en avait marre que sa mère s’inquiète pour elle et qu’elle lui a lâché, le matin même au téléphone : « tu veux pas m’oublier, un peu ? ». Voilà qui vient gratter des questions essentielles : dans quelle mesure a-t-on besoin d’exister dans le cœur des gens, dans leur mémoire ? Voire même : est-ce qu’on existe encore, si tout le monde nous a oublié(e) ? Vous avez quatre heures. Non, beaucoup moins, puisque c’est un court-métrage ! « Promo 2000 », de Paul Lapierre, avec Juliette Tresanini dans le rôle principal (c’est aussi elle qui co-signe le scénario) dure 20 minutes.

"Un monde sans rap" : démonstration par l'absurde

Simon Astier et Firmine Richard dans "un monde sans rap" d'Anis Rhali. © Radio France / Golden Moustache

Autre film coup de cœur, dans cette sélection "Pup Up" : « Un monde sans rap ». Lui aussi dure 20 minutes. Un film écrit et réalisé par Anis Rhali, avec Simon Astier et Firmine Richard. C’est l’histoire d’un proviseur de lycée, en région parisienne, qui ne supporte pas le rap. Il désespère d’intéresser ses élèves au jazz. Et un jour, il se réveille dans un monde où le rap n’a jamais existé, personne n’en a jamais entendu parler. Le scenario fait penser à celui de « Yesterday », le film de Danny Boyle (tout le monde a oublié les Beatles), ou encore à « Jean-Philippe », avec Fabrice Luchini (personne ne se souvient de Johnny Hallyday). Sauf que là, le seul qui se souvient du rap détestait cette musique, la méprisait. Notre proviseur de lycée a l’impression d’être devenu fou, il se retrouve chez un psy, et c’est le rappeur Medine qui joue le psy ! Changement de style radical : le célèbre rappeur porte ici un chandail et des lunettes en écaille, ça lui va à ravir… Ce court métrage va montrer par l’absurde ce qu’apporte le rap à ceux et celles qui l’écoutent, prendre le contrepied des reproches qui sont souvent adressés à cette musique. Je n’en dévoile pas trop, mais sachez que la scène finale est très touchante.

Il est salutaire que l’univers du web soit célébré par cette institution qu'est le festival de Clermont, grâce à cette selection Pop Up 2022. Célébré à sa juste valeur, celle d’un d’espace d’expérimentation foisonnant.

Le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand se poursuit jusqu’au 5 février 2022.