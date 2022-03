Un mois après "Les Fossoyeurs", le livre choc de Victor Castanet qui incriminait Orpéa, l’un des géants des EHPAD privés, "Cash Investigation" s’intéresse aux méthodes de ses deux principaux concurrents : Korian et DomusVi.

Le "Cash Investigation" que vous verrez ce soir a nécessité un an et demi de travail. Il révèle des pratiques douteuses. Notamment celles de Korian, numéro 1 des EHPAD privés en France.

Un groupe qui fait un bénéfice annuel de 114 millions d’euros. Mais qui manque de moyens quand il s’agit d’embaucher du personnel de santé.

Une journaliste de "Cash Investigation" a réussi à infiltrer l’un des établissements de Korian en caméra cachée. Comment ? Et bien en se faisant passer pour une femme sans diplôme, sans expérience, en recherche d’emploi. Après quelques annonces, elle a été recrutée en tant qu’auxiliaire de vie.

Ça lui a permis de très vite constater les dysfonctionnements de l’EHPAD en question. Moyen inexistant, personnel soignant trop peu nombreux. Très vite, on lui demande de remplir le rôle d’une aide-soignante pour combler les manques. Un poste pour lequel elle devrait théoriquement être formée et diplômée.

En caméra cachée, on la voit dès ses premiers jours se charger d’administrer les traitements des résidents sans être accompagnée. Sans même très bien connaître la posologie de certains médicaments.

Le résultat d’un manque flagrant de personnel. Certains directeurs d’EHPAD témoignent à ce sujet. Pour rentabiliser au maximum leurs établissements, Korian leur demande de sacrifier la qualité de leurs services.

Les personnes âgées sont délaissées. Une douche par semaine seulement pour certains résidents.

Le "Cash Investigation" de ce soir nous apprend que chez Korian, il y a des objectifs budgétaires très strictes.

Un résident ne doit pas coûter plus de 4,35€ par jour au groupe.

Les directeurs d’établissement doivent se plier à cette règle. S’ils décident de gâter un peu plus leurs seniors, ils se retrouvent épinglés dans les Flop de chez Korian. Un classement montré à tous les cadres du groupe et rassemblant les EHPAD les moins rentables.

Autre info de "Cash Investigation" : Korian se servirait des aides de l’État censées subventionner le personnel soignant pour maximiser leurs marges. En gros, ils embauchent moins de médecins, d’infirmiers ou d’aides-soignants qu’ils ne le pourraient avec ces aides.

Et ça, c’est assez dérangeant quand on sait qu’elles représentent près d’1/4 du chiffre d’affaires du groupe. La directrice générale de Korian sera ce soir l’invitée d’Elise Lucet pour s’en expliquer.

Le reste du "Cash Investigation" s’intéresse aux activités de DomusVi, autre grand groupe d’EHPAD privés. Et notamment à des montages immobiliers fallacieux qui ont entrainé la ruine de petits épargnants qui faisaient confiance à l’entreprise. Mais pas que : on apprend aussi que le groupe DomusVi est en partie domicilié au Luxembourg et qu’il ne paye donc presque pas d’impôts. Assez étrange quand on sait qu’il bénéficie aussi des aides de l’État.

Voilà comment ces groupes ont fait de nos seniors des machines à cash. Regardez l’enquête de ce soir, elle est incontournable.

Cash Investigation : « EHPAD, l’heure des comptes ». Un documentaire à retrouver ce soir sur France 2.