Depuis 20 ans, Koh Lanta est un rendez-vous incontournable de la télévision française. Mais sur les réseaux sociaux, des internautes violents parviennent peu à peu à perturber le jeu d'aventure.

Comme des millions de Français, Koh Lanta fait partie de ma vie depuis 20 ans. Un rendez-vous qui ne nous lasse pas parce qu'il a su se renouveler avec le temps. De nouveaux rebondissements à chaque numéro, des épreuves de plus en plus difficiles. Mais toujours la même règle : à la fin, il n'en restera qu'un.

Cette saison, pour fêter ce vingtième anniversaire, TF1 a voulu rassembler les plus grands candidats du jeu. Les conditions de survie sont drastiques. Il n'y a presque rien à manger sur l'île et le jeu est toujours plus surprenant.

Du coup, je crois que les aventuriers n’ont jamais eu autant de pression sur les épaules. Ils craquent, ils s’énervent et finissent même par pleurer. Et moi, devant ma télé, j’ai un peu honte de vous l’avouer mais j’adore !

Parce que ce sont précisément dans ces moments-là que se révèlent les caractères de chacun. C’est parce qu’il y a de la souffrance qu’il y a ensuite de la rivalité entre les candidats. C’est parce qu’ils sont à bout qu’ils finissent par se trahir.

Et nous c’est ce qu’on recherche quand on regarde Koh Lanta. On veut voir des crapules, des coups de Trafalgar, des alliances brisées.

C’est un jeu qui valorise autant les athlètes que les stratèges. Souvenez-vous d’Ahmad en 2020. Il ne savait pas nager mais il était un tacticien hors pair. Et c’est ça qui l’a sauvé des éliminations.

Mais aujourd’hui, les stratèges sont cibles d’insultes et de menaces sur les réseaux sociaux…

Ceux qui suivent le hashtag #KohLanta le savent : certains aventuriers sont victimes de harcèlement de masse. Je pense notamment à Coumba, une aventurière qui a trahi ses alliés et qui a reçu en retour un tombereau d’insultes racistes de la part des téléspectateurs. Elle a annoncé porter plainte.

Et ce n’est pas la seule à être la cible des internautes. TF1 a même dû sonner l’alarme la semaine dernière sur Twitter. Je les cite : « Nous rappelons que l’émission est un jeu et que les insultes, menaces et messages haineux à l’égard des candidats n’ont pas lieu d’être ».

C’est terrible d’en arriver là mais c’est nécessaire. Parce que ce n’est pas la première fois dans l’histoire de Koh Lanta que ce problème se pose. C’est désormais récurrent.

Et ça fini par avoir des répercussions sur le jeu. Marqués par ces campagnes de haine numérique, certains aventuriers disent ne plus vouloir faire de vague par peur des représailles.

Les traitres flamboyants se font de plus en plus rares parce que tous veulent être sympathiques pour ne pas brusquer les téléspectateurs les plus énervés.

Ils pensent à l’après, à leurs images sur les réseaux sociaux une fois revenus à la vie réelle. Du coup, ils en deviennent ternes.

Et moi, ça me déprime. Koh Lanta n’a jamais été un jeu de popularité contrairement à d’autres émissions lancées à la même époque – Loft Story, Star Academy et autres. Il y a eu des années où des vainqueurs de l’émission n’étaient pas appréciés du public. Le but du jeu n’était pas de plaire.

Mais c’est en train de changer. À cause de la pression de certains sur les réseaux sociaux, les candidats ne veulent plus être des crapules. Ils ne veulent plus subir la foudre des trolls. Ils veulent être aimés à coup de likes et avoir des followers par milliers.

Mais moi, je les aime ces crapules ! C’est peut-être le seul endroit où je les accepte. Alors de grâce, laissez les tranquille. Qu’ils puissent trahir en paix.

« Koh Lanta – La Légende » ce soir à 21h00 sur TF1.