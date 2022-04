Dix personnalités réunies dans un grand appartement, autour d'une seule règle : il est interdit de rire. Où l'on constate qu'il est très drôle de regarder des gens se retenir de rigoler. Avec Eric Judor, Camille Lellouche, Ramzy Bedia, Panayotis Pascot, Ahmed Sylla ou encore Audrey Fleurot.

Souvenez-vous de ce rituel d’enfants : « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Il en existe une version télévisée. Un jeu où il est interdit de rire ! C'est l'adaptation d’une émission japonaise. « Lol, qui rit sort » est à voir sur la plateforme Amazon Prime Vidéo. La saison 2 a démarré il y a quelques jours. Le principe est d’une simplicité désarmante. Dix personnalités sont réunies dans un appartement, sur le modèle des émissions de télé-réalité. Celui ou celle qu’une caméra surprend en train de se marrer est éliminé. Et le dernier ou la dernière à rester gagne 50.000 euros, qui sont versés à l’association caritative de son choix.

Casting impressionnant

Les candidats et candidates ? Des humoristes, des comédiens et des comédiennes. Le casting de cette saison est impressionnant : Eric et Ramzy, Gérard Darmon, Panayotis Pascot, Camille Lellouche, Audrey Fleurot, ou encore Ahmed Sylla. Leur mission : ne pas rire pendant six heures, mais aussi tenter de faire craquer les autres.

Ahmed Sylla se lance dans une démonstration de claquettes mâtinée de quelques imitations. Face à lui, Gérard Darmon fronce les sourcils et Just Riad (humoriste très populaire sur les réseaux sociaux) boit un verre d'eau. Tout le monde essaie par tous les moyens de se retenir de rire. La caméra s’attarde sur chaque visage et cette lutte de chacun contre soi-même est très drôle à observer.

La palette des techniques de self contrôle est vaste. On peut prendre une grande respiration, détourner le regard, manger quelque chose, fermer les yeux. Secouer les mâchoires et faire des grimaces pour dompter ses zygomatiques : Audrey Fleurot est très forte à ce jeu-là. Sinon il y a le bon vieux « la la la, j’entends pas » en se bouchant les oreilles. Ou alors se toucher les sourcils pour se concentrer : ça c’est la technique de Panayotis Pascot. Le visage le plus dingue quand il essaie de s’empêcher de rire, c’est celui d’Eric Judor : son œil frise, sa bouche se tord, c’est ahurissant. On rit – que dis-je, on pleure de rire – à le regarder ne pas rire !

Laboratoire scientifique d'observation de la vanne !

Les plaisanteries les plus nulles sont les plus dangereuses : c’est l’une des conclusions auxquelles je suis arrivée. Les accessoires de farce et attrapes, par exemple, marchent très fort. Quand une blague est nulle, on se marre parce que c’est nul et ce rire-là, apparemment, est plus difficile à contenir que le rire au premier degré. Cette émission, finalement, est un laboratoire scientifique de la vanne ! Avec des cobayes triés sur le volet. Et avec un arbitrage vidéo, qui ne laisse aucune place au doute : le moindre petit ricanement est scruté en replay.

L’émission est présentée par Alexandra Lamy et Philippe Lacheau (que l’on a vu notamment dans « Baby Sitting »). L’introduction, à mon avis, est beaucoup trop longue : on gagnerait à entrer plus vite dans le jeu. Mais cela ne suffit pas à gâcher le tout.

Vous savez ce qu’il se passe si je vous dis : concentrez-vous et ne pensez pas à un éléphant rose. Vous êtes en train de visualiser l’animal. Notre cerveau a beaucoup de mal avec les formulations négatives. Le simple fait de ne pas avoir le droit de rire leur donne envie de le faire. D’ailleurs, vous avez sans doute déjà vécu un fou rire à un moment mal choisi : plus on essaie de ne pas rire, plus l’envie est forte. Le pire, c’est de croiser le regard de l’autre... Eh bien ce sont les jeux de regard tout en hilarité intérieure qui font le sel de cette émission.

Rire est le propre de l’homme, disait Rabelais. Il est jubilatoire de regarder des hommes et des femmes lutter contre ce qui leur est propre.

« Lol. Qui rit sort », saison 2 : sur Amazon Prime Vidéo.