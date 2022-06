Adapté d'un roman de Marie Darrieussecq, ce téléfilm raconte l'adolescence de Solange, dans un village de Savoie, et sa découverte chaotique de la sexualité. Une fiction parfois dérangeante, mais qui font surgir des questions essentielles, et portée par une héroïne très attachante.

La référence au roman de Madame de Lafayette est évidente, mais Clèves, ici, est le nom d'un village fictif de Savoie. Ce téléfilm Arte est l’adaptation d’un roman de Marie Darrieussecq paru en 2011 : l’histoire de Solange et de ses 15 ans. Nous voilà plongés avec cette jeune fille dans l’adolescence, ses affres et ses moments de joie. Et surtout, nous voilà confrontés au grand sujet, qui fascine et effraie à la fois, la sexualité.

Marie Darrieussecq, pour son roman, s’était basée sur ses propres journaux intimes et racontait avec une grande liberté de ton la découverte du sexe par une jeune fille dans les années 80. Ici, l’histoire est transposée de nos jours, au 21ème siècle, par le réalisateur Rodolphe Tissot. Bande annonce.

Cru et dérangeant

C’est un récit d’apprentissage. Il est important, je crois, de vous prévenir que les scènes de sexe sont tournées sans fard. « Clèves » est un film cru, sulfureux. Dérangeant, parfois. Mais jamais gratuitement, à mon avis. Rarement les tourments adolescents, racontés à l’écran, ont semblé si réels. Les envies, les rêves, mais aussi les malaises.

Je retiens une scène, apparemment anodine, mais lourde de sens : un garçon aborde Solange, à une soirée, en lui parlant de Sartre. Oui, c’est prétentieux comme technique de drague, mais ce qu’il dit colle assez bien au sujet : « Les autres font de toi ce que tu es ». Il est question de ne pas se laisser enfermer dans l’image que les autres ont de soi. « Tu ne peux pas oublier ce que t’as appris, lui dit-il aussi. Tu ne peux pas désévoluer. » Solange, en effet, le constatera. Elle découvre son corps et son pouvoir sur les hommes, mais cette découverte se fera avec son lot de souffrance.

Louisiane Gouverneur, une révélation

Celle qui interprète Solange s’appelle Louisiane Gouverneur. C'est une toute jeune comédienne bourrée de talent. Elle a une magnifique capacité à changer de registre, au fil de cette histoire. Notamment quand il est question d’emprise, sans que le mot ne soit prononcé, mais je ne veux pas trop en dévoiler.

Si on y prête attention, on retrouve les ingrédients d’un conte d'aujourd'hui : une princesse, un bal, des rivalités amoureuses, du drame et de la passion… comme dans « la princesse de Clèves », de madame de la Fayette. Le nom de ce village n’est pas un hasard. Ce serait une princesse de Clèves à l’ère « me too », où ce qu’on appelle parfois la « zone grise », cet espace d’incertitude autour du consentement, est interrogé. Rien n’a jamais aussi simple qu’il n’y parait.

Vous serez peut-être choqué par ce film. Je l’ai été, mais pas par les scènes de sexe. J’ai été bousculée parce que Solange est maltraitée, sans se considérer comme une victime. J’ai été bousculée mais je vous conseille néanmoins de regarder ce film parce que les questions qu'il fait surgir sont essentielles. Et parce qu'on s'attache énormément à Solange. C’est le récit d’une émancipation, dérangeante et singulière.

« Clèves » : à voir d’ores et déjà sur le site d’Arte, ou vendredi 10 juin à 20h55 sur Arte à la télé.