W9 propose une soirée d'hommage à cette émission présentée par "Charly et Lulu" entre 1995 et 2008 et qui a vu défiler un nombre impressionnant de vedettes planétaires. Quoi de mieux que des tubes pour dessiner notre culture commune ?

Les années 1990 sont à l'honneur, avec le retour, le temps d'une soirée, d’une émission culte : « Hit Machine » , présentée par Charly et Lulu. La chaine W9 propose, mardi 8 février, un hommage à l'émission que ces deux hurluberlus ont animée tous les samedi matin sur M6 pendant treize ans, entre 1995 et 2008. « Hit Machine » était un hit parade amélioré : ceux et celles qui vendaient le plus de disques venaient se produire sur scène, devant un public. Un concept inspiré de l’émission britannique « Top of the pops ».

Casting en or massif

Quinze ans plus tard ou presque, Charly porte toujours une veste à rayure bariolée. La tenue de Lulu est plus sobre, comme à l’époque. Ils ont toujours le même humour potache. Et les tubes ont plutôt très bien vieilli.

L’intérêt de l’émission de ce mardi soir, puisqu’elle a été enregistrée en public aussi, ce sont les prestations vingt ans après. Car oui, certains et certaines sont revenus. Et notamment cinq Françaises qui reforment leur groupe pour l’occasion… Les L5 ! Cela fait quinze ans qu’elles ne s’étaient pas produites ensemble.

Mise en scène joyeuse du temps qui passe

Je ne sais pas si vous avez déjà joué à reconstituer une vieille photo de famille : chacun essaie de trouver peu ou prou le même vêtement, de faire la même grimace, et on prend exactement la même photo, vingt ans plus tard. Cette émission procure exactement le même effet : c’est une mise en scène ludique et joyeuse du temps qui passe.

Dans Hit Machine, un succès chassait l’autre, c’était le principe. La télévision nous rappelle ici qu’elle n’est pas qu’une machine à oubli, c’est aussi une machine à mémoire. Quoi de mieux que des tubes pour dessiner notre culture commune ? Contrairement à la lombalgie ou à la céphalalgie, la nostalgie n’est pas une maladie. Alors savourez.

Génération Hit Machine, présenté par Charly Nestor et Jean-Marc Lubin, alias Charly et Lulu, mardi 8/02 à 21h05 sur W9.