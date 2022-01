Tradition ancestrale au Japon, le kigumi consiste à assembler des pièces de bois sans clou ni vis. De nombreux artisans montrent leur savoir-faire sur Youtube. Des vidéos à très haut potentiel satisfaisant.

Je poursuis mon inventaire des vidéos relaxantes. N’allez pas me dire qu’on n’en a pas besoin en ce moment ! Plongez dans un univers qui procure la satisfaction visuelle du travail bien fait, alliée à une immense dimension esthétique : la menuiserie japonaise. Le kigumi est une tradition nippone ancestrale : l’art de « joindre le bois ». Un savoir-faire très impressionnant qui consiste à assembler des pièces en bois sans clou, ni vis, ni colle. Aucune fixation métallique, juste du bois. Les vidéos d’artisans kigumi rencontrent un grand succès sur internet. Par exemple celle de Dylan Iwakuni.

Assemblage sans clou ni vis

Écoutez le doux bruit du bois qu’on taille, qu’on rabote, qu’on scie... On entend parfois aussi l’artisan qui souffle sur les copeaux. On ne voit jamais son visage, juste ses mains au travail. Ses gestes d’une précision ahurissante. Il y a de quoi être hypnotisé, franchement. Chaque pièce de bois est taillée au millimètre près pour s’emboîter dans l’autre, grâce à des formes géométriques très complexes et de toute beauté. On peut ainsi fabriquer des meubles, des cadres, des objets de décoration. Et ça tient ! Sans un fichu clou. Les Japonais utilisent des techniques similaires en architecture : des milliers de temples et de maisons reposent sur des charpentes fabriquées sur le même principe. Cela donne des bâtiments très résistants au séisme, ce qui n’est pas un détail, vous vous en doutez, au pays du soleil levant.

Mettre de l'or sur les cicatrices

Si vous êtes comme moi séduits (et apaisés) par ces vidéos, vous devriez aimer aussi le kintsugi, autre facette de l’art japonais de l’assemblage. Là encore, vous trouverez de nombreuses vidéos sur YouTube. Cette fois, il n’est plus question de bois mais de céramique. Le kintsugi consiste à réparer un objet cassé, avec de l’or. Un bol brisé, par exemple : on recolle les morceaux mais sans chercher à cacher la réparation, au contraire. Les « cicatrices » sont visibles, soigneusement recouvertes de poudre d’or. Quelle idée magnifique : rendre visible les fêlures, les sublimer. Ce n’est plus de l’artisanat, c’est de la poésie. On en viendrait presque à avoir envie de casser des objets pour les réparer. Mais bon, c’est comme pour le bricolage : je serais bien incapable de le faire moi-même, je me contente de regarder. Et ces vidéos me rendent zen. Zen, mot japonais, faut-il le souligner.

Encore plus de vidéos pour se détendre !

Résumé des épisodes précédents de cet inventaire des vidéos relaxantes. Il y a quelques mois, je vous conseillais « window swap », un site gratuit qui propose de regarder par la fenêtre quelque part dans le monde. Grâce à des vidéos filmées par des anonymes depuis chez eux, on passe en un clic de Londres à Caracas et de la Bavière à Istambul. Le voyage immobile est bigrement apaisant.

Je vous ai aussi recommandé « télé-cigogne » : la mairie de Saralbe, en Moselle, a installé une caméra tout près d’un nid de cigognes et on peut regarder vivre les échassiers en temps réel, sans les déranger. Délicieuse télé-réalité ornithologique. Si vous préférez les végétaux, vous opterez pour « green timelapse » : des vidéos où l’on voit des plantes pousser en accéléré. Admirez un tournesol qui sort de terre et grandit en trois minutes à peine, grâce à un travail méticuleux de photos prises chaque jour et mises bout à bout pour en faire une vidéo. Le miracle de la nature à l’œuvre est un spectacle qui fait du bien.

Sans oublier le bricolage : je suis fascinée par un bricoleur qui se filme en train de restaurer des objets. Il répare un vieux moulin à café ou une lampe à huile avec un soin immense. Sa chaine Youtube s’appelle « My mechanics » et ces vidéos font un bien fou, même pour les nuls en bricolage (dont je fais partie), parce qu'elles se terminent toujours bien : l’objet est mal en point, le gars ponce, cloue, visse, actionne son chalumeau, et hop l’objet est comme neuf. Immensément satisfaisant.

