Un fleuve rouge en Espagne, une plage de sable blanc en Italie... Cette série documentaire à voir sur le site d'Arte propose un tour d'Europe de paysages à la beauté mortifère : ils ont en réalité été dévastés par la pollution. Ce Toxic Tour interroge notre rapport à la nature et à la beauté.

Toxic Tour. Avec ce titre, on pourrait croire à une tournée de Britney Spears (croyez bien que je serais la première à me précipiter). Pas du tout. Cette remarquable série documentaire nous fait admirer des paysages magnifiques, dans toute l’Europe. Une plage en Italie, un fleuve en Espagne, un lac en Roumanie. Des endroits dont la beauté est trompeuse, car ce sont des décors saccagés par la pollution. « Toxic tour », c’est un coup de projecteur sur des désastres écologiques photogéniques.

Des paradis inquiétants

Voici par exemple une plage sublime à Rosignano, en Toscane. Sable blanc et eau turquoise. C’est un spot de surf très réputé. Laura, surfeuse et étudiante en biologie, est notre guide :

Je suis souvent venue ici quand j’étais petite. Je voyais cette plage avec des yeux émerveillés. C’était un lieu enchanteur, je dirais même paradisiaque. Je n’ai jamais pensé qu’il pouvait y avoir un problème sur cette plage. Un problème de pollution.

Le paradis est corrosif, en l’occurrence : ce sable immaculé est dû aux rejets d’une usine chimique qui déverse depuis plus d’un siècle ses déchets de carbonate de soude. L’histoire de cet endroit est tellement liée à celui de l’usine du groupe Solvay, d’ailleurs, que la ville porte le nom de l’entreprise: elle s’appelle Rosignano Solvay.

Chaque épisode de la série est donc consacré à un endroit pollué. Les épisodes sont courts, autour de sept minutes. A chacune des étapes de ce tour d’Europe, la journaliste Anne-Lise Carlo donne la parole à une personne attachée au lieu. Une biologiste, un photographe, un géographe. Chacun offre une visite de terrain, sans grand discours scientifique, mais qui permet de comprendre les enjeux écologiques.

Beauté mortifère

En Espagne, le fleuve rouge andalou, Rio Tinto, est dangereusement acide, aucun poisson n’y survit. Pourtant les touristes s’y pressent : il est « instagrammable », ce cours d’eau couleur sang, on se croirait sur la planète Mars. C’est même un slogan de l’office du tourisme : venez vous promener sur Mars ! Mais cette couleur est une conséquence de l’exploitation minière dans la région, qui a chargé le fleuve en métaux lourds.

En Roumanie, le lac de Geamana, au cœur des Carpates, avec ses superbes teintes vertes, rouges, oranges, ce sont en fait les déchets d’une mine de cuivre. Ici, le drame est aussi humain puisque le lac a englouti un village, dont on aperçoit encore le clocher de l’église. L’eau monte d’un mètre tous les ans sur ce village fantôme et détruit peu à peu la faune et la flore. Impossible de cultiver le moindre légume sur les terres alentour.

Je veux souligner le soin apporté à l’image, dans cette série documentaire. Les images vues du ciel, tournées au drone, sont sublimes. Les couleurs nous en mettent plein les yeux. Il y a de quoi être troublé, car c’est une beauté mortifère. Le tragique peut être beau et cela crée un malaise. En me plongeant dans ce « toxic tour », j’ai pensé au panda, animal symbole de la biodiversité, mascotte du fonds mondial pour la nature. Le panda est très mignon, mais il y a plein d’espèces qu’on peut considérer « moches » dont la disparition serait un désastre écologique. Le ver de terre, qui n’est pas l’animal le plus joli du règne animal, est indispensable pour la santé des sols ! La beauté est un critère dangereux, en matière d’écologie.

Un passage par l'Ukraine

Un épisode, parmi les six de cette série, qui prend un relief particulier, car il nous emmène Ukraine. Il a été tourné avant la guerre, à l’été 2021. Nous sommes à Tchernobyl, dans la zone interdite depuis la catastrophe nucléaire de 1986 : cette zone d’exclusion est devenue une réserve naturelle, où la nature reprend ses droits et où vivent notamment des loups. On fait la connaissance de Marina, qui est zoologue et plaide pour que l’on s’intéresse à la nature dans cet endroit à l’histoire tragique.

En tant que scientifique, explique Marina, malgré 35 ans de tragédie, 35 ans de deuil suite à une catastrophe, j’ai envie de dire « ça suffit ». Il n’y a pas que des ruines, ici, il n’y a pas que le souvenir des personnes évacuées. Une chose était là avant et nous survivra : cette chose, c’est la nature.

Ces mots, évidemment, font froid dans le dos à présent. Car la tragédie et le deuil sont de retour aujourd’hui en Ukraine. Mais la requête de Marina n’en est pas moins juste. Ce qu’elle appelle de ses vœux, comme toutes les personnalités rencontrées dans cette série documentaire, c’est un changement de regard sur la nature. Milan Kundera, dans « l’insoutenable légèreté de l’être », écrit ceci : « Avant de disparaitre totalement du monde, la beauté existera encore quelques instants, mais par erreur. La beauté par erreur, c’est le dernier stade de l’histoire de la beauté. »

« Toxic tour » : série documentaire d'Anne-Lise Carlo, à voir gratuitement sur le site d’Arte.