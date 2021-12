Eozenn fête ses 18 ans, passe son bac et fait la fête avec ses copains. Eozenn est sourde de naissance, comme ses deux parents et son petit frère. Son portrait, à voir sur BrutX, est une merveille. On coupe le son, mais pas les vibrations.

J’ai l’habitude de diffuser des extraits sonores des programmes que je vous conseille. Ce matin, ce sera compliqué. Pourtant, ce documentaire regorge de séquences très fortes, de paroles émouvantes, ou drôles ou frappantes. Mais tout est dit avec les mains et le visage. Tout est dit en langue des signes, avec des sous-titres. « Sourde », c’est le titre de ce documentaire à voir sur la plateforme BrutX. Il dure 40 minutes et c’est une merveille, revigorante et bouleversante.

On y fait la connaissance d'Eozenn, une jeune femme qui vit en banlieue parisienne. On la suit au cours d’une année ô combien importante : celle du bac et de ses 18 ans. Elle raconte ses joies, ses peines, sa vie, son passage à l’âge adulte, en signant face à la caméra. On entend parfois le son de la voix d’Eozenn. Notamment quand la réalisatrice, Camille Courcy, lui pose une question gênante, devant ses parents, la fourbe, et qu'elle rigole, entre gêne et malice. Le père de la jeune fille est à côté, avec son tablier, en pleine préparation du diner, il fait mine d’être choqué : « comment ça, t’es amoureuse, mais je ne suis pas d’accord, c’est qui ce type d’abord ? » En réalité le petit copain d’Eozenn a déjà été invité à la maison, le papa le connait. La scène familiale est joyeuse et très mignonne.

La langue des signes, sa langue maternelle

Toute la famille parle en langue des signes. Les deux parents et le petit frère sont sourds de naissance aussi. « Il n’y a que le chien qui est entendant », précise Eozenn en rigolant. Son père, avec qui elle a une relation très complice, raconte que quand elle est née, il se demandait si elle serait sourde. Et quand il a su, parce que le bébé n’ouvrait pas les yeux quand il tapait des mains, il était « super fier ». Cela peut sembler déconcertant. Mais il faut bien comprendre qu’il existe une culture sourde, basée sur une langue, une identité, un sentiment d’appartenance. Il y a en France, entre 5 et 6 millions de personnes sourdes. Seules 300.000 communiquent en langue des signes.

Le père d’Eozenn, quand il était petit, était obligé d’apprendre à oraliser, à prononcer des sons qu’il n’entendait pas. On lui mettait des tiges de bois dans la gorge pour lui faire prononcer les syllabes. C’était fastidieux, douloureux, et c’était du temps d’apprentissage perdu au détriment des connaissances. Résultat, l’âge de 15 ans, il était encore en CM2. Eozenn, elle, refuse d’oraliser. Sa langue maternelle, c’est la langue des signes. Ce documentaire a été tourné l’année dernière, en pleine crise sanitaire. Eozenn était en classe de terminale, et les cours se déroulaient en visioconférence.

Eozenn suit ce cours de philo grâce à une amie de son âge qui lui traduit tout en langue des signes, depuis chez elle, par téléphone, en vidéo.

Oui, une amie. Elle a bien, parfois, une interprète, mais pas tout le temps. Eozenn a 26 heures de cours par semaine, et seulement 12 avec un interprète. Je vous laisse imaginer à quel point sa scolarité est compliquée et la pression forte sur ses épaules à l’approche du bac. C’est une chance immense, Eozenn le mesure, d’avoir une copine qui ait appris la langue des signes, et qui accepte de l’aider (même si son niveau n’est pas excellent). Vous risquez, comme moi, aussi stressé que les parents à l’approche des résultats du bac… que l’on découvre en même temps qu’Eozenn, dans le documentaire. Séquence émotion.

Sans aucun pathos

Et puis, la vie d’une ado de 18 ans, c’est aussi, heureusement, la fête ! Les voilà qui dansent, rigolent, picolent, discutent, toujours en langue des signes. C’est une joyeuse bande de potes, tous sourds et sourdes. La scène est à la fois follement banale et fichtrement émouvante. Ce film ne sombre jamais dans le pathos. Il ne s’agit pas pour autant de masquer les difficultés et les frustrations que rencontrent les sourds dans leur quotidien, elles sont nombreuses et immenses. Mais il y a aussi beaucoup de joie. Et le plus beau résumé, c’est le petit copain d’Eozenn qui le donne, ce soir-là, au milieu de la fête entre copains, il dit en faisant de grands gestes :

Notre langue est vivante.

Précision importante : la réalisatrice a fait un travail remarquable sur le son. Son documentaire repose sur une alternance de séquence avec l’ambiance sonore et de séquences sans aucun bruit. C’est une immersion toute en sensations. On coupe le son, mais pas les vibrations.

« Sourde », de Camille Courcy. A voir sur la plateforme BrutX.