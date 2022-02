TF1 diffuse ce mardi 15 février le film culte de Patrice Leconte avec la troupe du Splendid. Les raisons de revoir "les Bronzés font du ski" ne manquent pas, mais en voici une, à peine tirée par les cheveux : Jean-Paul Sartre, qui fait l'éloge du ski dans "l'être et le néant", aurait adoré.

Jean-Claude Duss et Popeye, planteurs de bâton depuis 1979 (Michel Blanc et Thierry Lhermitte). © TF1

Ce mardi sur TF1, on plante le bâton ! Je ne vais pas me priver de regarder "les bronzés font du ski" pour la cinquantième fois. Si vous aussi, vous l’avez déjà vu et revu, j’ai une suggestion : jouez au bingo. C’est très simple : vous prenez le temps, avant le film, de noter sur un papier les répliques cultes dont vous vous souvenez. Et ensuite, il n’y aura plus qu’à cocher celles auxquelles vous aviez pensé et re-découvrir avec bonheur les répliques manquantes. Que le meilleur gagne.

Quand te reverrai-je, étoile des neiges ?

Jean-Claude Duss coincé sur un télésiège dans une inoubliable combinaison jaune. La nuit tombe, il chante pour se réchauffer : on est au delà du culte. Vous le savez peut-être : il était prévu, au départ, que Michel Blanc chante autre chose sur ce fameux télésiège… Étoile des neiges ! Mais cela coutait trop cher en droits d’auteurs. Alors Patrice Leconte a demandé à Pierre Bachelet (oui, Bachelet, au nord c’était les corons et quand on aura vingt ans en l’an 2001) de composer une chanson similaire. C’est ainsi qu’on est passé de « étoile des neiges » à « quand te reverrai-je » ! Et c’est très bien vu parce que « étoile des neiges », soit dit en passant, est l’adaptation en français d’une chanson autrichienne de 1930. Un morceau pétri de nostalgie : c’est le chant de désespoir d’un Autrichien exilé en Amérique du Sud, qui a le mal du pays. Bref, un homme qui disait peu ou prou : « quand te reverrai-je, pays merveilleux ! »

Balasko et Sartre sont sur des skis

Ceci dit, pour moi, aucun doute, la meilleure scène du film, en tête dans ma grille de bingo, la voici :

La neige, est elle trop molle pour moi !

Josiane Balasko m’a beaucoup aidée dans la vie, je dois dire. A chaque fois que j’ai la trouille de faire quelque chose, j’utilise son mantra : « J’y vais, mais j’ai peur ». Et je me dis que les choses tourneront forcément mieux que pour cette pauvre Nathalie dans la poudreuse.

Je pense par ailleurs que Nathalie, dans cette scène, aurait été applaudie par Jean-Paul Sartre. Oui ! Car dans l’un de ses ouvrages, « l’être et le néant », Sartre se livre peu ou prou à une philosophie du ski. Il affirme que la glisse, contrairement à ce qu’on pourrait croire, n’est pas un acte superficiel. « Certes, écrit-il, en glissant j’effleure seulement la surface, mais je n’en réalise pas moins une synthèse en profondeur. Je sens la couche de neige s’organiser jusqu’au plus profond d’elle-même pour me supporter. » Cette attention portée à la matière, c’est exactement ce que fait Nathalie quand elle déplore que la neige est trop molle !! Sartrienne en diable.

« Glisser, écrit encore Jean-Paul Sartre, c’est le contraire de s’enraciner ». C’est faire l’expérience de la liberté. Bon, je ne sais pas si ça peut soulager une luxation de l’épaule, ceci dit. Pauvre Nathalie. Je vous rassure pour le bingo, jamais Sartre n’est cité dans le film. C’est scandaleux, d’ailleurs.

« Les bronzés font du ski », mardi 15 février sur TF1 à 21h10.