Quand la vallée de sa tribu est envahie par des hommes de l'âge de bronze, un chasseur de l'âge de pierre les défie dans un match de foot pour récupérer ses terres. Ce film d'animation signé Nick Park, créateur de "Wallace et Gromit", est un régal d'anachronismes truffé de clins d’œil so british !

Il est diffusé sur Gulli, mais ce serait franchement du gâchis que ce film ne soit que pour les enfants. Je le recommande très vivement aux grandes personnes, aussi. « Cro Man » est un film d'animation réalisé en 2018 par Nick Park. C’est à lui, et aux mythiques studios Aardman, que l’on doit aussi « Wallace et Gromit », « Chicken Run » ou encore « Shaun le mouton ». Avec ces noms-là, vous voyez tout de suite l’univers visuel dans lequel je vous embarque : des personnages en pâte à modeler, exceptionnellement expressifs, déjantés et attachants.

Ici, nous sommes à l’âge de pierre. A l’âge de Pierre Niney, aussi, puisque c’est lui qui fait la voix française du personnage principal. Une tribu d’hommes et de femmes des cavernes vit dans une vallée paisible, isolés du reste du monde, quand un jour surgissent des grands méchants beaucoup plus évolués. Pour preuve, ils en sont à l’âge de bronze ! Voilà nos héros expulsés de leurs terres manu militari. Mais ils ont une possibilité de les récupérer : le football. Un grand match. S'ils gagnent, ils restent dans leur vallée. Je peux vous dire qu’ils ont du pain sur la pierre. Mais ils vont découvrir que ce sont leurs ancêtres à eux qui ont inventé ce sport. Et s'ils avaient un avantage ?

A voir en songeant au Brexit, yes indeed !

Tout cela, vous l'aurez compris, est un chouïa anachronique. Le film est truffé d’anachronismes hilarants et de gags visuels hyper efficaces. Le tout à un rythme qui vous tient en haleine. « Cro Man » a par ailleurs un charme so british, les clins d’œil à la société britannique sont légion. Et je vous conseille de regarder ce film en songeant au Brexit. Oui, parce que cette tribu isolée s’oppose à une équipe, le Real Bronzio, dont les joueurs ont l’accent français ou allemand. Beaucoup d’observateurs, notamment dans les colonnes du Guardian, avaient vu ce film à sa sortie comme une allégorie du Brexit. Même si c’est avant tout une variation délurée sur le thème inusable de David contre Goliath.

La tension dramatique pendant le match décisif est folle. On se croirait (presque) devant la ligue des champions. « Cro Man » est une fable joyeuse sur le pouvoir du collectif et celui de l’ambition, sur l’intérêt de voir grand, de viser haut. Sans doute est-il important de rappeler que ce sont bien les Anglais qui ont inventé le football, au 19ème siècle. God save the pâte à modeler.

« Cro Man » : mardi 16 novembre 2021 sur Gulli à 21h. Le film est disponible également sur Netflix.