"Les pouvoirs extraordinaires du corps humain", l'émission d'Adriana Karembeu et Michel Cymès sur France 2, se penche sur le fonctionnement de notre squelette, une "machine" exceptionnelle qui se régénère en permanence.

Cela fait presque dix ans que cette émission médicale existe et elle ne s’était encore jamais penchée sur les os. « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain », avec Adriana Karembeu et Michel Cymès, braque les projecteurs sur la santé du squelette, ce mardi 19 octobre. Le sujet est méconnu et important. Cela concerne en particulier les 13 millions de personnes en France qui souffrent d’arthrose et d’ostéoporose. Michel et Adriana, avec leur manie joyeuse de se mettre en scène, partent à la découverte de toutes les techniques pour prendre soin de nos os. Quelle alimentation privilégier pour les rendre plus solides ? Quels exercices physiques pratiquer ? Bref, vous saurez comment faire de vieux os en bonne santé.

Le pire ennemi de nos os : la sédentarité

L’arthrose est une maladie chronique de l’articulation, qui provoque des douleurs parfois très vives et une perte de mobilité. Elle est due à une usure des cartilages et à une inflammation de tous les tissus qui entourent l’os. L’ostéoporose, elle, n’est pas douloureuse mais induit une baisse de la densité de l’os. Chez les femmes, elle est le plus souvent observée après la ménopause. L’os est plus fragile, donc le risque de fractures augmente. Dans les deux cas, il existe des moyens pour retarder les effets de la maladie et pour mieux vivre avec. L’un des secrets, c’est de bouger. La sédentarité est le pire ennemi de nos os. L’émission de ce soir montre plein d’exercices très faciles à pratiquer chez soi.

Rugby, kick-boxing et autres réjouissances

Le duo mouille la chemise, dans cette émission. Vous verrez Adriana Karembeu et Michel Cymès pratiquer le rugby, avec des mêlées pas pour du beurre, pour parler prévention de la commotion cérébrale. Ils vont également se mesurer à Cindy Perros, une championne de kick-boxing : ce sera l’occasion d’expliquer la façon don les os se détruisent et se régénèrent (un phénomène assez spectaculaire, qu’on appelle l’exostose). Ils vont aussi rencontrer un homme immense, le basketteur Vincent Pourchot (2,22 mètres) pour expliquer comment les os grandissent, pendant l’enfance et l’adolescence. Une contorsionniste passe dans un scanner en se pliant dans des positions pas possibles, pour nous dévoiler les secrets de son squelette. Et Michel Cymès teste même le vol zéro G, une simulation d’apesanteur dans un avion : histoire d’expérimenter le manque de contrainte mécanique sur le squelette, que vivent les astronautes dans l’espace.

L'os, plus solide que du béton ?

Il s’agit aussi de comprendre comment sont composés nos os et pourquoi ils sont si solides. Pour cela, une expérience étonnante est proposée : comparer la solidité de l’os et du béton. Comment ? En les écrabouillant, pardi. Je vous rassure, c’est un os de bœuf qui a été utilisé pour cette expérience, mais sa structure et sa solidité sont similaires à celles de l’os humain.

A ce stade, je dois faire preuve de transparence. On se dit tout ? Le médecin que vous verrez casser des os, dans cette très courte séquence, s’appelle docteur Barba. C’est mon frère. Oui, je suis dans tous mes états de voir mon frangin à la télé. Et je sais bien que je tends un bâton pour me faire battre à Daniel Morin, qui va hurler au scandale, à la corruption, au conflit d’intérêt ! Mais je jure sur mes deux fémurs que ce n’est pas seulement pour cette séquence que je conseille cette émission. Voilà un magazine qui fait le pari du divertissement intelligent, de la vulgarisation médicale joyeuse, et qui le fait bien. Il montre que notre squelette est une machine exceptionnelle.

« Arthrose, ostéoporose : comment avoir des os en bonne santé ? » Nouvel épisode de l’émission « les pouvoirs extraordinaires du corps humain », mardi 19 octobre sur France 2 à 21h05.