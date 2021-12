Ce soir, W9 nous propose de (re)voir "Le Flic de Beverly Hills 2", l'un des plus grands succès d'Eddie Murphy.

C'est une Madeleine de Proust pour certains. La trilogie du "Flic de Beverly Hills" a été diffusé tellement de fois à la télévision qu'elle fait partie du patrimoine commun des téléspectateurs français.

Une saga qui est née dans les années 80 au cinéma. Pour ceux qui sont passés à côté, tout est dans le titre. Le personnage : un flic. Le décor : Beverly Hills. Vous avez le topo. Pour le reste, ces films sont des comédies d'action assez typiques de ces années là.

Celui qui sera diffusé ce soir sur W9 est sans doute le moins bon des trois. Mais j'avais tout de même envie de vous en parler et ce pour une seule raison : le teddy porté dans ce film par Axel Foley, le flic interprété par le jeune Eddie Murphy. Les teddys, ces blousons qu’on voit souvent dans les universités américaines. Avec des manches en cuir et des logos brodés.

Celui d’Axel Foley arborait l’emblème des Detroit Lions, une équipe de football américain. Et quand, plus jeune, je regardais le Flic de Beverly Hills, ce teddy m’obsédait. D’ailleurs, j’en ai porté des teddys pendant mon adolescence. Sans parvenir à être aussi cool qu’Eddie Murphy.

Et je suis sûr que vous aussi, d’une certaine manière, votre vestiaire ressemble ou a ressemblé à ceux des personnages de films que vous avez affectionnés.

Combien d’ados, par exemple, ont été marqués par le cuir de Belmondo ou celui de Travolta dans Grease ? Que serait la cravate fine noire sans les malfrats de Reservoir Dogs ? Il y en a sans doute parmi vous qui ont déjà dû tenter les grands chapeaux colorés des Demoiselles de Rochefort. Ou alors, peut-être que vous êtes plutôt du genre à porter le col roulé noir à la Audrey Hepburn.

Pendant longtemps, le cinéma a façonné l’idée que l’on se faisait de la classe, du chic, du cool. Aujourd’hui, à l’heure où les écrans se multiplient et les silhouettes avec, son influence a diminué. Les ados d’aujourd’hui s’inspirent sans doute plus du style de leurs héros de séries préférées ou des looks que l’on peut voir sur Instagram.

Et moi, j’ai beau m’agiter dans mon vieux teddy en répétant à tue-tête qu’Axel Foley est le personnage le plus cool du monde, il va bien falloir que je me rende à l’évidence : Le Flic de Beverly Hills a vieilli. Et nous aussi.