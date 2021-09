Le jeu culte des années 1990 est de retour avec Camille Combal sur TF1.Les familles candidates doivent trouver les réponses données par un panel de Français et Françaises à des questions de vie quotidienne : un éloge du sondage en pleine saison électorale !

Un jeu culte a fait récemment son retour à la télévision. « Une famille en or », désormais présenté par Camille Combal, est diffusé le mardi à 23h35 sur TF1. Comme à son habitude, la télé donne dans la rétromania : on recycle de vieilles recettes, on n’invente rien de neuf. Même si cette tendance à la facilité m’agace, j’ai regardé ce jeu-là avec plaisir. D’abord parce que la nostalgie est assumée, ici. Camille Combal le dit fièrement : il adorait ce jeu quand il était enfant et n'en revient pas de l'animer aujourd'hui.

Gloire aux sondages ?

L’une des particularités de cette émission, par rapport aux autres jeux télévisés, c’est qu’on connait le nom de famille des candidats. Ils n’ont pas seulement un prénom ! Ce mardi soir, vous verrez les Collongues affronter les Kalfon : des Toulousains contre des Parisiens, ce qui fait dire à Camille Combal que si les uns remportent les 100.000 euros à la clé, ils pourront acheter une maison, tandis que les autres, en cas de victoire, pourront peut-être se payer cinq mètres carrés...

Les patronymes sont importants, parce que ce sont deux clans qui se font face. Dans chaque équipe, un ou une capitaine a sélectionné des membres de sa famille élargie. Sa mère, sa belle-mère, son neveu, sa sœur… On imagine les engueulades en coulisses pour constituer l’équipe ! D’ailleurs, ce format, à l’origine, est une invention américaine qui date des années 1970 et qui s’appelait « family feud », autrement dit « querelle familiale ».

Chaque clan doit se tourner vers l’extérieur, puisqu’il s’agit de savoir ce que pense la société. Vous connaissez la règle du jeu : à chaque question posée, il ne faut pas répondre ce que l’on pense soi, mais trouver les réponses qui ont été le plus données par un panel représentatif des Français. Exemple :

Quel est le meilleur moment pour fouiller dans le portable de son conjoint ?

N’allez pas me faire croire que vous ne connaissez pas la réponse ! Le couple, mais aussi la santé, l’alimentation, la vie de bureau : les questions tournent toujours autour de la vie quotidienne. Et à chaque fois, il s’agit de deviner ce qu’a répondu le fameux panel. Je trouve assez malin, en cette année électorale, de proposer un jeu construit sur des sondages ! Mais il est dommage que Camille Combal ne donne aucune précision méthodologique au cours de l’émission : combien de personnes dans ce panel ? Où et quand et par quel institut ont-ils été interrogés ? Certes, c’est une émission de divertissement, pas un cours de sociologie politique.

Sortir la famille de sa bulle

Blague à part, j’aime bien cette émission parce qu’elle montre qu’une famille n’est pas une bulle étanche. La famille est par essence le premier environnement où sont transmises des normes, des croyances, des certitudes, des préjugés, notamment en matière de vie domestique et d'habitudes quotidiennes ! Ici, chaque équipe, chaque clan, doit réfléchir au point de vue de la société dans son ensemble. C’est une façon de tourner la famille vers l’extérieur. Cette émission, l’air de rien, questionne le vivre ensemble. Elle pose cette question simple et colossale : qu’avons-nous en commun ? De la politique, vous dis-je.

« Une famille en or », le mardi à 23h35 sur TF1.