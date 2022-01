En nous montrant l'âme d'une enfant comme une tour de contrôle, habitée par des émotions qui dialoguent entre elles, ce film d'animation Pixar met en scène la pluralité du moi. Friedrich Nietzsche aurait sans doute applaudi des deux mains. "Vice-Versa" est diffusé ce mardi sur W9.

"Vice Versa", merveille des studios Pixar sortie au cinéma en 2015, est un film pour les enfants, bien sûr, mais que je voudrais le prescrire aussi aux adultes, parce qu’il offre l’occasion de réfléchir à quelque chose d’essentiel : le parlement des émotions. Il est diffusé sur la chaîne W9 ce mardi 25 janvier à 21h.

Nous sommes à l'intérieur de la tête de Riley, une petite fille de 11 ans qui vit dans le Midwest américain, qui aime le hockey sur glace et ses amis. On passe tout le film dans une espèce de tour de contrôle qui abrite les émotions de cette enfant : la joie, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. Un jour, Riley déménage à San Francisco, à cause du travail de son père. Nouvelle ville, nouvelle école, nouvelle maison... Sacré bouleversement.

Ce qui est formidable avec ce film, outre qu’il est drôle et très touchant, c’est qu’il peut nous aider à visualiser nos émotions comme une agora, à les accueillir, laisser une place à chacune, sans chercher à les évaluer. Car il est bien trop simpliste de s’imaginer que la joie est positive et la colère négative. Se figurer ses propres émotions comme des personnages qui dialoguent entre eux, c’est leur laisser la possibilité de s’adapter les unes aux autres. C’est se rappeler que quand je suis en colère, je ne suis pas que ma colère, je suis aussi habitée par d’autres émotions qui tentent d’exister et de dialoguer.

L'unicité du moi est une illusion

Le lien va peut-être vous sembler acrobatique de si bon matin, mais je crois que l’on peut regarder "Vice-Versa" avec les yeux de Nietzsche. Pour le philosophe allemand, en effet, l’unicité du moi est une illusion. Nous contenons en nous l’ébauche de plusieurs personnes. L’être humain est un acteur, et tout acteur a plusieurs rôles. Nietzsche parle d’une lutte intérieure, menée par des « sous-volontés » ou des « sous-âmes ». Lutte intérieure et non pas débat, attention, parce que ces sous-volontés au sein du sujet sont baptisées « celui qui obéit », « celui qui éprouve une satisfaction » ou « celui qui commande ».

En VO, le film s’appelle « Inside Out ». Le choix du titre français, « Vice Versa » peut sembler étonnant. Mais il raconte assez bien la volonté d’inversion du point de vue. On retourne la caméra : au lieu de comprendre ce que traverse le personnage en observant ses réactions, son visage, comme d’ordinaire au cinéma… on est à l’intérieur de son âme.

La philo ne tue pas, elle rend plus fort

Je vous rassure, vous pouvez profiter du divertissement que propose ce film sans songer une seconde au philosophe à la moustache (même si c’est dommage). Le casting des voix françaises est aux petits oignons. Pierre Niney dans le rôle de Peur, Charlotte Le Bon incarne Joie, Gilles Lellouche est Colère, Marilou Berry prête sa voix à l’inénarrable Tristesse et Mélanie Laurent est de loin mon personnage préféré, Dégoût. C'est elle qui assène à Peur cette vérité incontestable :

Les émotions, ça ne démissionne pas.

Le personnage de Dégoût, ici, admet la pluralité des émotions. Elle ne dit pas autre chose que Nietzsche : « L’individu est une société. » Cette citation ne colle-t-elle pas parfaitement à Vice-Versa ? C’est un film nietzschéen, ni plus ni moins, car il met en scène la pluralité du moi ! Et si vous me trouvez cruelle, à causer philo au saut du lit, je vous rappelle cette autre citation de Nietzsche, encore lui, toujours lui : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ».

Vice Versa (Pete Docter, 2015) : à voir sur W9 le mardi 25 janvier à 21h05.