À retrouver sur le site de Télérama, une série documentaire consacrée à l'histoire passionnante du vidéo-clip en France.

Une histoire du clip sur Télérama.fr © Télérama.fr

Ce sont des images qui accompagnent depuis près de 40 ans nos tubes préférés. Les clips font aujourd'hui partie de notre culture.

Et si la série de Télérama fait le choix de se concentrer sur les clips français, c’est parce que notre pays a su révolutionner ce domaine grâce à des talents qu’on connait tous : de Jean-Baptiste Mondino à Romain Gavras en passant bien sûr par le génialissime Michel Gondry.

Tous se sont faits un nom à l’international grâce au clip. Et si ces artistes étaient si révolutionnaires, c’est parce qu’ils ont su faire de ce medium une véritable discipline artistique à part entière.

Au départ, le vidéo-clip n’était qu’un outilde promotion pour telle ou telle chanson.

Avec l’arrivée de ces réalisateurs de talent, certains clips sont devenus plus grands et plus importants que les tubes qu’ils étaient censés porter.

Le premier d’entre eux ? « Cargo » d’Axel Bauer. À la réalisation : Jean-Baptiste Mondino. Un clip inoubliable. Essentiellement en noir et blanc où l’on voyait des corps musclés tout en sueur manœuvrant de grosses machines. Un clip crypto-gay en somme qui représente bien l’esthétique du début des années 80.

Autre époque, autre ambiance. 2003. La Mafia K’1 Fry chante « Pour Ceux ». Et le collectif Kourtrajmé - composé entre autres de Kim Chapiron et de Romain Gavras - s’occupe de filmer ce qui va devenir le clip le plus marquant de l’histoire du rap français.

À l’image, 400 figurants déchainés, une brochette de rappeurs énervés, des pitbulls, des motocross, des grec-frites... Le tout au pied d’une barre d’une cité HLM. J’ai l’impression de décrire le cauchemar d’une certaine droite. Mais non. Il s’agit bien d’une œuvre majeure qui a marqué toute l’industrie du disque. Jusqu’au rappeur américain Jay Z nous dit d’ailleurs le réalisateur Romain Gavras au micro de Telerama.

Réalisé à l’aide d’une petite caméra digitale, celle qu’on avait tous à la maison au début des années 2000, le clip de « Pour Ceux » est resté dans les mémoires parce qu’il est une photographie parfaite de cette époque. De cette esthétique propre aux photos et aux vidéos que l’on voyait sur Internet.

Il est surtout devenu culte parce qu’il est dans la transgression permanente. Contrairement à ce qui se faisait dans le rap français jusque-là, c’est un clip qui ne s’inspire pas de l’imagerie du hip hop américain. « Pour Ceux » reprend les codes de nos quartiers et envoie valser toutes les conventions en montrant cette jeunesse qu’on cachait dans les cités.

C’est en cela qu’il est une œuvre à part entière. Comme tous les clips dont on parle dans cette série documentaire. D’ailleurs, ça m’a tous donné envie de les revoir à nouveau.

« Le clip français » c’est une série documentaire signée Jérémie Maire et Pierrick Allain, à retrouver sur le site de « Télérama ».