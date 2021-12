C'est la première diffusion en clair de ce biopic de Freddie Mercury, sorti au cinéma en 2018 : "Bohemian Rhapsody" est à voir sur M6 ce mercredi. S'il manque d'audace pour raconter la vie d'un homme qui en avait tant, ce film éblouit néanmoins pour ses scènes de concert.

Ce sont, de loin, les scènes de concert qui impressionnent le plus. Rami Malek incarne Freddie Mercury dans le film de Bryan Singer, "Bohemian Rhapsody". © 2018 FOX AND ITS RELATED ENTITIES. All rights reserved

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida et trente ans après la mort du chanteur de Queen, M6 propose une soirée spéciale Freddie Mercury. Le programme est riche. D’abord un film, à 21h : le biopic sorti en 2018 au cinéma, « Bohemian Rhapsody ». Ensuite, à 23h30, un documentaire qui retrace la vie du chanteur à partir d’images d’archives et de témoignages de ses proches. Ensuite, un concert : la captation d’un spectacle mythique, à Wembley, en 1986, l’une des dernières prestations de Queen sur scène. Et enfin, des clips de Queen, jusqu'au bout de la nuit. N'en jetez plus !

Des dents trop longues, mais une performance bluffante

A vrai dire, je vous conseille surtout le film. Parce que c’est la première fois que « Bohemian Rhapsody » est diffusé en clair à la télévision. La performance de Rami Malek, l’acteur américain qui incarne le chanteur britannique, est bluffante, même si sa prothèse dentaire est franchement too much : les dents de Freddie Mrecury étaient grandes, certes, mais pas à ce point !

Ce biopic est assez classique sur la forme : on suit l’ascension de ce petit groupe de rock vers la gloire mondiale. Le film raconte aussi la vie privée de Freddie Mercury, son mariage de jeunesse avec une femme, Mary, dont il resta proche jusqu’à sa mort à l’âge de 45 ans, son homosexualité, sa vie d’excès, ses chats, ses peignoirs exubérants. La vie de ce génie tourmentée est résumée et romancée juste ce qu’il faut pour la transformer en un conte, comme souvent le font les biopics. Mais l’intérêt, ce sont surtout les scènes de concert. C’est sur scène que Rami Malek est le plus époustouflant. Dans des tenues flamboyantes, il habite le personnage, il redonne vie à la bête de scène qu’était Freddie Mercury.

Un effet d'immersion

Vous me direz : dans ce cas là, mieux vaut regarder le vrai, se plonger dans les archives des vrais concerts de Queen ! Je vous répons qu'on peut faire les deux, évidemment. Mais je dois dire que l’effet d’immersion, ici, compte beaucoup. Dans le film, on est avec les personnages avant et après le concert. On connait les tensions entre les membres du groupe, les jalousies, les amitiés, la pression sur leurs épaules à tel ou tel moment de leur carrière. On mesure les fragilités cachées. Tout ce contexte vient éclairer les prestations sur scène, ce moment où la musique prend tout son sens. Précision importante : c’est une biographie autorisée, et même pilotée par deux membres du groupe : Brian May et Roger Taylor, le guitariste et le batteur de Queen.

Évidemment, dans une reconstitution de concert pour un film, la caméra est beaucoup moins encombrante, moins gênante que dans un vrai concert ! Elle peut se permettre d’être au plus près du chanteur. Résultat : l’émotion, la tension et la magie fonctionnent à plein.

La scène finale du film est folle : un concert caritatif devant un stade de Wembley plein comme un œuf, retransmis en direct à la télévision. Cela n'ôte rien à mes réserves, qui sont grandes : je trouve ce film, à beaucoup d’égards, un peu trop lisse et moralisateur, bien loin de l’hédonisme punk que Freddie Mercury incarnait fièrement. Je regrette un manque d’audace, dans ce portrait d’un homme qui en avait tellement. Mais si les scènes de concert ne vous donnent pas la chair de poule, c’est que vous n’êtes pas de chair et d’os !

« Bohemian Rhapsody », de Bryan Singer (durée : 2h10). A voir mercredi 01/12 sur M6 à 21h05.