Quatre sœurs veulent liquider leur insupportable beau-frère, qu'elles surnomment "la Couille". Cette série belge délicieusement immorale est à voir sur Arte jusqu'au 1er juillet. Un Cluedo flamand aux allures de "Desperate Housewives". Foncez !

Jean-Claude, alias la Couille, est mort. Ses quatre belles-sœurs portent le deuil à leur manière. © "Clan", Arte.

Si vous détestez l’humour noir, passez votre chemin. Les autres, ne ratez pas cette série belge et méchante. Très méchante, même. Et très belge : il y règne un humour absurde, surréaliste, absolument délicieux. Si je vous parle de « Clan » aujourd’hui, 1er juin, c’est qu’il ne vous reste plus qu’un mois, tout pile : les dix épisodes sont disponibles gratuitement jusqu’au 1er juillet, sur le site d'Arte.

Nous sommes à Vredegem, petite ville flamande de type pavillonnaire, ce qui donne à "Clan" des allures de « Desperate Housewives ». D’autant que les personnages principaux sont cinq femmes, cinq sœurs très soudées, très proches. Mais le lien entre elles s’étiole depuis que l’une des cinq a épousé une pourriture, un sale type nommé Jean-Claude, qui traite sa femme comme une moins que rien. Il est raciste, méchant, vulgaire. Les quatre sœurs n’en peuvent plus de ce beauf complètement beauf, qu’elles surnomment « la Couille ». Il faut s’en débarrasser.

Allers-retours entre passé et présent

Jean-Claude est mort, aucun suspens là-dessus : le premier épisode commence par les funérailles de la Couille. On va découvrir ensuite à quel point il était ignoble par des scènes de flash-back, des allers-retours entre passé et présent. On assiste à toutes les tentatives des quatre frangines, dans le dos de la future veuve, pour liquider leur cible.

Chute mortelle, fuite du gaz, poison, électrocution : le champ des possibles est vaste et les sœurs sont débrouillardes, mais ce ne sont pas non plus des tueuses professionnelles ! Rien ne va jamais se passer jamais comme prévu.

Diaboliquement drôle

En parallèle des scènes de flash-back, on assiste à l’enquête, menée après la mort de Jean-Claude, non pas par la police mais par les assureurs. Ceux qui doivent verser la prime d’assurance vie trouvent ce décès très louche. A vrai dire, ils ont surtout besoin d’argent, car leur compagnie d’assurance est sur le point de déposer le bilan. Aussi ces deux frères, pas franchement de fins limiers, mettent-ils beaucoup d’énergie sur l'enquête. Evidemment, l’un des deux assureurs et l’une des cinq des sœurs, Beka, vont commencer à flirter ensemble… Voilà qui ne va pas simplifier les choses !

Cette série est diaboliquement drôle. Le scénario est malin et plein de trouvailles. La réalisation, signée Nathalie Basteyns et Kaat Beels, est très réussie. On s’attache à cette bande de sœurs meurtrières autant qu’on déteste l’odieux beau-frère. « Clan » est formidablement immorale.

Attention : le premier épisode est un peu en dessous, les personnages et l’intrigue tardent à s’installer. Je tiens à le préciser parce qu’il serait dommage d’abandonner trop vite, la suite est géniale.

Finalement, c’est un peu comme dans une partie de Cluedo ou dans un roman d’Agatha Christie : on sait, depuis le début, que Jean-Claude a passé l’arme à gauche, reste à savoir qui l’a tué et comment. Tout le plaisir de cette comédie noire repose sur le doute : qui, au bout du compte, a donc descendu la Couille ?

« Clan » : à voir sur le site d’Arte jusqu’au 1er juillet.